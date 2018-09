¿Cuántos peruanos asistieron al Mundial Rusia 2018?

La hinchada de la selección peruana destacó sobremanera en el Mundial Rusia 2018, tanto así que fue nominada en una categoría de los premios The Best FIFA 2018.

Miles de hinchas peruanos abarrotaron cada uno de los estadios en los que jugó la ‘blanquirroja’, y dieron la impresión de que éramos ‘locales’. Era realmente emotivo escuchar el Himno Nacional, con las voces de los compatriotas haciendo retumbar cada escenario.

Según la información que consigna la FIFA en la página para votar por los nominados a The Best, fueron más de 40 mil hinchas de la selección peruana los que se hicieron presentes en los partidos de la ‘bicolor’.

“Recorrer medio mundo para presenciar la primera participación de tu país en el Mundial en 36 años es de por sí una gesta excepcional, pero los 40.000 peruanos que llegaron a Rusia hicieron mucho más que eso para animar a su equipo. Gracias a ellos, todos los partidos de la Blanquirroja fueron un clamor”, dice la reseña del máximo ente del fútbol mundial.

El texto continúa diciendo “además, con su entusiasmo y simpatía, estos aficionados robaron los corazones de los anfitriones y de los seguidores rivales, y llenaron la competición de alegría rojiblanca”.

Así, por ejemplo, una semana antes de que comience el Mundial Rusia 2018, los peruanos ya habían adquirido 43,583 localidades, convirtiéndose en una de las hinchadas que más tickets habían comprado.

Por delante están los rusos, anfitriones del evento, que habían comprado 871.797 entradas; seguidos por los estadounidenses, con más de 88.000 entradas (a pesar de que su selección no estuvo en el Mundial Rusia 2018); los brasileños con 72.512; los colombianos con 65.234; los alemanes con 62.541 y los mexicanos con más de 60.000.

La pasión y entrega de la hinchada nacional no sólo le valió ser considerada en los premios The Best FIFA 2018, sino también elogiada por la prensa internacional. En Francia (uno de los rivales de Perú en el grupo C), el diario ‘La Voi Du Nord’ dedicó un artículo titulado “Y al final, ¿cómo no amar al Perú?”.

“Una felicidad, un enamoramiento. Mucho antes de llegar al estadio de Ekaterimburgo para el saque inicial, comprendimos que los Blues no tenían ninguna posibilidad de ganar al menos un partido, el de las gradas. Veinticuatro horas en la ciudad, inmerso en la pasión peruana, no podía dejarnos pensar de otra manera”, cita aquella publicación.

“Estos hinchas que llegaron hasta Rusia 2018 representaron a los más de 30 millones de peruanos que se quedaron en Sudamérica, observando a la selección peruana”, continúa la nota.