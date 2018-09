Feyenoord anunció el regreso de Renato Tapia a la selección peruana

A pocas horas de presentarse la lista oficial de convocados de la selección peruana para los amistosos internacionales de Fecha FIFA ante Chile y Estados Unidos a jugarse el 12 y 17 de octubre, respectivamente, el Feyenoord de Rotterdam anunció el regreso de Renato Tapia al equipo dirigido por Ricardo Gareca.

El club holandés publicó un tuit en el que aparece Renato Tapia con la bandera peruana. El técnico argentino no lo consideró en la gira por Europa en septiembre ante Holanda y Alemania donde la selección cayó 2-1 en ambos compromisos. La decisión del ‘Tigre’ para no tomarlo en cuenta fue porque se estaba recuperando de la lesión que sufrió en la Copa del Mundo y que lo mantuvo lejos de las canchas.

Recordemos que en el partido ante Dinamarca en el Mundial Rusia 2018, el ‘futuro capitán’ de la Blanquirroja tuvo un golpe en la cabeza y fue baja contra Francia. Tapia regresó frente a Australia donde nuevamente sintió dolor y pidió su cambio.

“Mis compañeros en el Feyenoord se asombraron de que no esté convocado. Me duele no estar ahí porque quiero representar a mi país y jugar este tipo de partidos, pero hoy lo que toca es seguir entrenando. De acá a diciembre tengo que jugar todo lo posible con mi club, ir con la selección peruana y cerrar un bonito año, productivo por las experiencias”, dijo Tapia a Movistar Deportes cuando no fue convocado en la pasada fecha doble.

Ahora que ese golpe quedó atrás, Renato Tapia buscará pelear su lugar en el once titular, el cual fue tomado por Pedro Aquino. Sin embargo, no la tendrá fácil, puesto que, el mediocampisa de León anotó su primer gol con la selección ante Holanda y no desentonó en los amistosos.