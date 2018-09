Argentina vs. Francia EN VIVO en duelo por la segunda ronda del Mundial de Vóley Masculino

Argentina choca ante Francia este domingo EN VIVO ONLINE (9:00 a.m. Hora Peruana) por la tercera jornada del Grupo H de la segunda fase del Mundial de Vóley Masculino. El equipo 'albiceleste', ya eliminado, busca cerrar el torneo dejando una buena impresión.

La Albiceleste quedó sin chances de continuar avanzando en el torneo, pues fueron derrotados el pasado sábado por Serbia. El marcador final fue de 3 sets a 0, lo que significó la eliminación del cuadro argentino del Mundial.

Argentina se encuentra en el Grupo H, y lo comparte con Francia que será su siguiente rival. El equipo francés viene de vencer a Polonia con autoridad (3-1). Cabe recordar que solo los que terminen encabezando los cuatro grupos de la segunda fase entrarán al Final Six (tercera ronda); además de los mejores dos segundos.

Horarios para ver el Argentina vs. Francia EN VIVO ONLINE por el Mundial Masculino de Vóley 2018

Argentina: 11:00 a.m

Chile: 11:00 a.m

Perú: 9:00 a.m

Ecuador: 9:00 a.m

Colombia: 9:00 a.m

México: 9:00 a.m

Venezuela: 10:00 a.m

Bolivia: 10:00 a.m

Paraguay: 10:00 a.m

Uruguay: 11:00 a.m

Canales para ver el Argentina vs. Francia EN VIVO ONLINE por el Mundial Masculino de Vóley 2018

TV Pública Argentina

TyC Sports

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Argentina vs. Francia?

Si quieres seguir en Internet el Argentina vs. Francia por el Mundial Masculino de Vóley 2018, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los puntos y sets al instante. Además, puedes ver el resumen al finalizar el cotejo.