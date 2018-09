Ricardo Gareca: "Es una joda que Messi no este en la selección argentina" [VIDEO]

Lionel Messi no estuvo en los amistosos de la selección argentina y esto generó críticas en ese país. Ricardo Gareca, técnico de la selección peruana, no fue ajeno a este tema por lo que dio sus impresiones en una entrevista a TyC.

El técnico argentino fue consultado por uno de los entrevistadores cómo hubiera trabajado si hubiera dejado a Perú para entrenar a la Albiceleste y a Messi.

"No, yo no puedo decir eso (sobre la posibilidad de dirigir a Argentina). Pero que Messi no esté en la selección es una joda. Sinceramente te lo digo", manifestó el estratega.

Ricardo Gareca también fue consultado sobre si volverá Lionel Messi algún día a la selección argentina, pese al momento de incertidumbre que existe con respecto al jugador.

"Messi es jugador argentino. Yo creo que sí regresa porque ha dado muestras de sobra que él quiere ganar algo con su país y me parece que es un desafio para él", finalizó.