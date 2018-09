No hay fecha para el regreso de Rafael Nadal

Once días después de abandonar los Abiertos de los Estados Unidos por una recaída en su rodilla derecha,Rafael Nadal no sabe la fecha exacta que regresará al campo de juego. A través de sus cuenta de Twitter el tenista español indicó que no participará los torneos de Pekín y de Shangai porque no quiere arriesgarse en su lesión. Una pena para los fanáticos que querían ver en acción al actual número 1 del ATP.

“Si bien las molestias en mi rodilla no son nada nuevo, hemos decidido junto con mi equipo médico y técnico la no participación en la gira asiática para recuperar la rodilla de la manera que siempre hemos hecho”, se puede leer en el post.

Nadal no pudo participar semifinal de la Copa Davis ante Francia, hasta el momento los médicos no dan información sobre su lesión pero según diversos medios españoles su recuperación tardaría más tiempo de lo previsto.

"No se ha hecho público ningún parte médico, con el argumento de que se trata de su lesión de siempre, la tendinitis rotuliana. Con 32 años, y después de más tres lustros en el circuito, los daños se agravan en superficies duras como la de Flushing Meadows", comentó un portal web.