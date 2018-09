Jürgen Klopp vaciló a Roberto Firmino por su nuevo look

Roberto Firmino fue víctima de una criminal golpe que casi lo deja sin el ojo izquierdo tras recibir una falta de Jan Vertonghen en el partido entre Liverpool vs Tottenham por la Premier League. El delantero brasileño apareció con un nuevo look en los entrenamientos de los Reds y fue vacilado por su Jürgen Klopp y compañeros.

El futbolista de 26 años sorprendió en la práctica de Melwood con unas nuevos lentes protectores que utilizará en los próximos encuentros para proteger su visión. Cuando pisó el campo de juego, el entrenador del Liverpool lo comparó con Edgar Davids, exjugador holandés que ha militado en el Ayax, FC Barcelona, entre otros. “Edgard Davids ha vuelto”, dijo klopp en un tono bromista a las cámaras de prensa oficial del club.

El internacional con la selección brasileña sufrió una lesión en el ojo cuando disputaba un balón con Vertonghen. El defensa le metió uno de los dedos de su mano en su ojo izquierdo y el delantero tuvo que dejar su lugar a Jordan Henderson.

Al finalizar el duelo, Klopp expresó que estaba en duda la presencia de Firmino en el debut contra PSG por la Champions League. Sin embargo, el parte médico informó que no era nada grave y que estaba apto para enfrentar al cuadro de Neymar.

Cuando el partido iba 2-2 y se acercaba en pitazo final, Roberto Firmino se vistió de héroe y anotó el gol del triunfo al último minuto en un partido que hizo pensar a más de uno que se trababa de una final de Champions, pero apenas era la primera fecha. Firmino celebró su gol de forma especial, tapándose un ojo y recordando el suceso con Vertonghen.

"Edgar Davids is back" 😂



Bobby is back to business 👊 That flick 👀🔥



Inside training: https://t.co/BxfzKkm3b4 pic.twitter.com/3MMtneiAEP