Pedro Troglio habló sobre la posible llegada de Alexi Gómez a Gimnasia [VIDEO]

Pedro Troglio no deja nunca nada a la imaginación, y fiel a su estilo claro y directo, se refirió a los rumores que colocan como posible fichaje del equipo que dirige, Gimnasia y Esgrima de la Plata, al futbolista nacional Alexi Gómez, quien milita en el Minnesota United de la MLS, pero cuyo pase le pertenece a Universitario de Deportes.

El ‘Rulo’ declaró para Fox Sports Radio Perú, indicando que si bien es cierto Alexi Gómez le parece un jugador interesante y que podría serle útil a su equipo, él nunca le sacaría un jugador a Universitario si el club merengue lo necesita, en agradecimiento al club que lo acogió hasta hace poco tiempo.

"Seguramente todos hablan por la excelente relación que yo tengo con Alexi Gómez, que es un jugador que me encanta y que lógicamente me serviría pero no hemos hablado nada. Yo nunca haría algo sin antes consultarle a la directiva de la 'U' y saber lo que desean. Así como hicimos con Aldo Corzo, nosotros no iríamos nunca a sacarle jugadores a la 'U' sin antes saber si ellos quieren al jugador”, dijo Pedro Troglio.

El técnico argentino enfatizó que “no hemos hablado nada, además, estamos con los extranjeros al límite. Esto recién en diciembre se abre (el libro de pases en Argentina) para poder adquirir dos jugadores y tener lo extranjeros completos". Pese a ello dijo que si Alexi Gómez se encontrara disponible sí iría a buscarlo.

"Si mañana Alexi Gómez está sin equipo, lógico que es interesante. Si la 'U' lo quiere negociar porque no lo quiere tener, claramente que es interesante, pero que nosotros no iríamos nunca a enfermar a un jugador para que tenga un litigio de la 'U' y tenga que salir. Nosotros esperamos a que la 'U' confirme lo que quiera hacer, capaz necesiten dinero y si quiere negociar jugadores y ahí recién pondría el ojo”, precisó.

Por último, Pedro Troglio manifestó que “a mi me interesa siempre Alexi Gómez pero dependerá como estén los cupos (extranjeros) y como estén andando esos jugadores.No iríamos a complicar a un club que nos trató bárbaro", ´puntualizó el técnico, que cuando estuvo en la ‘U’ potenció el juego de la ‘Hiena’.