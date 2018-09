Deportivo Cuenca vs Fluminense EN VIVO: duro encuentro por la Copa Sudamericana

Deportivo Cuenca tiene un gran encuentro frente a Fluminense por la ida de la Copa Sudamericana. El partido será hoy a las 5:30 p.m. (hora peruana EN VIVO ONLINE EN DIRECTO) en el estadio de LDU. El enfrentamiento será transmitido por Fox Sports 2. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de Larepública.pe.

El tricolor no lleva una buena racha en este mes. Solo tiene una victoria, dos empates y una derrota. Su último encuentro terminó 3-1 en contra frente a Atlético Paranaense en el Brasileirao. Tienen como carta goleadora a Pedro.

Asimismo, el entrenador Marcelo Oliveira podrá usar a los ecuatorianos Bryan Cabezas y a Júnior Sornoza en el encuentro de la Copa Sudamericana. Este último declaró que “tenemos que estar concentrados los primeros 20 minutos. El rival nos va a presionar con todo, después intentaremos marcar un gol y hacerles daño”.

Deportivo Cuenca no solo buscará hacer historia para avanzar a la siguiente etapa del torneo continental. Además, el ‘Expreso Austral’, después de 47 años, no jugará en su recinto deportivo por no cumplir con el aforo mínimo, por lo que tomará prestado el de LDU de Quito, que quedó eliminado en penales por Deportivo Cali. Los dirigidos por el venezolano Richard Páez son el último club ecuatoriano en una competencia internacional, aunque no esperan despedirse pronto. El único que no podrá estar en el encuentro será el mediocampista Pedro Larrea.

Es la primera vez que ambos clubes se enfrentan en su historia. El equipo que avance a cuartos de final de la Copa Sudamericana se enfrentará al ganador de la llave entre San Lorenzo de Argentina y Nacional de Uruguay.

El profesor Richard Páez imparte instrucciones a sus dirigidos previo al entrenamiento en el estadio Rodrigo Paz. #SomosEcuador #VamosCuenca pic.twitter.com/WmmrOh5AcT — Deportivo Cuenca (@DCuencaOficial) 18 de septiembre de 2018

Horarios para ver el Fluminense vs. Deportivo Cuenca EN VIVO ONLINE por la Copa Sudamericana

Honduras - 4:30 p.m.

Guatemala - 4:30 p.m.

México - 5:30 p.m.

Colombia - 5:30 p.m.

Ecuador - 5:30 p.m.

Panamá - 5:30 p.m.

Perú - 5:30 p.m.

Costa Rica - 6:30 p.m.

Venezuela - 6:30 p.m.

Paraguay - 6:30 p.m.

Bolivia - 6:30 p.m.

Argentina - 7:30 p.m.

Uruguay - 7:30 p.m.

Brasil - 7:30 p.m.

España - 12:30 a.m. (viernes 21 de septiembre)

Canales para ver el Fluminense vs. Deportivo Cuenca EN VIVO ONLINE por la Copa Sudamericana

FOX Sports 2

Fluminense vs. Deportivo Cuenca EN VIVO ONLINE vía FOX Sports 2 por la Copa Sudamericana

Relatos: Julián Fernández

Comentarios: Federico Bueno

Fluminense vs. Deportivo Cuenca: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Copa Sudamericana

Fluminense: Júlio César, Léo, Gum, Digao, Marlon; Richard, Jadson, Marcos Júnior, Sornoza; Luciano, Everaldo.

Deportivo Cuenca: Heras; Cuero, Bedoya, Sosa, Carabalí; Mosquera, De la Cruz, Martínez, Preciado, Rojas; Pita.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Fluminense vs. Deportivo Cuenca?

Si quieres seguir en Internet el Fluminense vs. Deportivo Cuenca, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.