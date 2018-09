Juventus vs Valencia: Cristiano Ronaldo salió llorando tras ser expulsado [VIDEO]

Cristiano Ronaldo fue el protagonista de un polémico episodio en el Juventus vs. Valencia CF, el cual se juega en el estadio de Mestalla por la jornada 1 del Grupo H de la UEFA Champions League. El portugués, según el juez de línea, le dio un golpe a uno de sus rivales y, debido a eso, tuvo que irse expulsado del partido.

Cuando el reloj marcaba los 28 minutos, la Juventus tuvo una jugada de ataque por la banda izquierda. Mientras que sucedía esta acción, un problema se produjo en el área del Valencia. Y es que, como se pueden ver en las imágenes, Cristiano Ronaldo le habría dado un golpe al colombiano Jaison Murillo en su intento de quedar sin marca.

El árbitro alemán Felix Brych, al consultar con su colega, decidió sacarle tarjeta roja portugués. De nada sirvieron las protestas de todos los jugadores de la Juventus, ya que 'CR7' tuvo que irse del terreno de juego con lágrimas en ojos y gestos de impotencia.

"No he hecho nada, no he hecho nada", afirmaba Cristiano Ronaldo cuando se dirigía hacia los camarinos. Cabe destacar que esta es la primera expulsión del delantero de 33 años en Champions League, pero es la undécima vez que ve la roja en toda su carrera.

Dato de Mister Chip tras la expulsión de Cristiano Ronaldo

El estadístico Mister Chip también se pronunció en su cuenta oficial de Twitter y contó que Cristiano Ronaldo vio la tarjeta roja en cuatro oportunidades con el Manchester United, seis estando en el Real Madrid y recientemente con la Juventus. Además, 'CR7' lleva cuatro partidos seguidos sin marcar en Liga de Campeones.