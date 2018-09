River Plate vs Independiente EN VIVO ONLINE: por los cuartos de final de la Copa Libertadores 2018

VER EN VIVO | River Plate vs Independiente se jugará este miércoles 19 de setiembre EN DIRECTO desde las 5:30 pm (hora peruana) en el Estadio Libertadores de América. Este duelo es correspondiente a los cuartos de final de la Copa Libertadores 2018-19. Será transmitido vía Fox Sports 2 y además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto a través de larepublica.pe.

El Libertadores de América será el epicentro del River Plate vs Independiente, dos escuadras con mucha historia en esta competencia y que buscarán sacar el boleto a las semifinales de la Copa Libertadores.

El conjunto ‘Millonario’ disputará el River Plate vs Independiente luego de eliminar en el camino al Racing Club por 3 a 0. Sin embargo, en el inicio de la nueva temporada de la Superliga Argentina, los resultados no han sido de todo favorables, aunque hasta el momento no sabe lo que es perder. River de los cinco últimos partidos en el torneo doméstico, empato en cuatro oportunidades y solo ha ganado uno.

Marcelo Gallardo, técnico ‘Millonario’ no ocultó su descontento con la implementación der VAR en esta ronda de la Copa Libertadores. “En el Mundial hubo muchos aciertos y equivocaciones. Y también errores humanos que surgen en la utilización del VAR. Pido que los árbitros estén bien preparados, eso espero, nada más”, indicó el ex jugador.

‘Los Diablos Rojos’ para estar en los cuartos de final de la Copa Libertadores, tuvo que eliminar en los octavos al poderoso Santos de Brasil. Un encuentro que fue opacado por la violencia de los hinchas brasileños en las tribunas.

Independiente no viene desarrollando una buena campaña en la primera división del fútbol argentino, en sus últimos cinco duelos solo han podido ganar el último, que fue ante el Colón por 3 a 0. Luego han podido conseguir dos empates: frente al Newell’s Old Boys (2-2), Estudiantes (2-2). Han saboreado la derrota también en dos oportunidades: Unión de Santa Fe (1-0), y ante Defensa y Justicia (1-0).

Horarios para ver el River Plate vs Independiente EN VIVO ONLINE por la Copa Libertadores

Honduras - 4:30 pm

Guatemala -:30 pm

Costa Rica - 4:30 pm

México - 5:30 pm

Perú - 5:30 pm

Colombia - 5:30 pm

Ecuador - 5:30 pm

Panamá - 5:30 pm

Bolivia - 6:30 pm

Venezuela - 6:30 pm

Paraguay - 6:30 pm

Argentina - 7:30 pm

Uruguay - 7:30 pm

Brasil - 7:30 pm

España - 12:30 am (Jueves)

Canales para ver el River Plate vs Independiente EN VIVO ONLINE por Copa Libertadores

FOX Sports 2 - Latinoamérica

Narración: Mariano Closs

Comentarios: Diego Latorre

River Plate vs Independiente: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Copa Libertadores

River Plate: Armani, Montiel, Maidana, Pinola, Casco, Fernández, Ponzio, Palacios, Quintero, Borré, Pratto.

Independiente: Campana, Franco, Britez, Figal, Bustos, Silva, Hernández, Silva, Romero, Meza, Gigliotti.

