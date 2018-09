Lokomotiv vs Galatasaray EN VIVO ONLINE: partido por la fase grupo de la Champions League

VER EN VIVO | Lokomotiv vs Galatasaray se jugará este martes 18 de setiembre EN DIRECTO desde las 2:00 p.m. (hora peruana) en el Türk Telekom Arena de Turquía. Este duelo es correspondiente a la fase de grupos de la Champions League. Será transmitido vía ESPN 2 y, además podrás seguir ONLINE el minuto a minuto a través de larepublica.pe.

El Lokomotiv vs Galatasaray abrirán el Grupo D de la Champions League, los otros equipos que lo completan son el Porto y el Schalke 04. Este duelo acaparará la atención de los peruanos por la presencia de Jefferson Farfán que será el único representante nacional en la disputa por la ‘Orejona’.

Lokomotiv: ¿Cómo llega el cuadro ruso?

En el torneo doméstico el equipo de Jefferson Farfán no ha tenido el arranque esperado luego de quedar como campeones en la temporada anterior. El estratega Yuri Siomin afrontará el Lokomotiv vs Galatasaray con lo mejor de su equipo, y espera que las contrataciones de este año como el polaco Grzegorz Krychowiak y el delantero portugués Éder marquen la diferencia la fase de grupos de la Champions League.

Jefferson Farfán en el campo de juego del Lokomotiv vs Galatasaray buscará asociarse con los nuevos refuerzos, y poder romper su racha negativa de 12 partidos sin poder anotar.

Galatasaray: ¿Cómo llega el cuadro turco?

El cuadro turco disputará el Lokomotiv vs Galatasaray con el ánimo al tope, luego de llevar una racha positiva en el torneo doméstico. Ahí tienen cuatro victorias en las cinco primeras fechas que los ubican como punteros con 12 puntos. Para el inicio de la fase de grupos de la Champions League el técnico turco, Fatih Terim contará con el regreso del defensa japonés Yuto Nagatomo, y se apoyará en el buen momento del centrocampista, Garry Mendes Rodriguez que lleva dos goles en la presente temporada.

El Galatasaray es el vigente campeón de la liga turca, su última participación en la Champions League fue en la edición 2015-16, en aquella ocasión se ubicaron en el Grupo C junto al Atlético de Madrid, Benfica y Astana. No fue una buena campaña para los ‘Leones’ ya que solo sumaron 5 unidades y no avanzaron a la siguiente fase del torneo europeo.

Jefferson Farfán vuelve la élite del fútbol internacional:

En la previa del Lokomotiv vs Galatasaray por la Champions League, el DT del cuadro ruso aseguró la presencia de Jefferson Farfán. “Está listo. Farfán jugó 45 minutos ante Dínamo de Moscú hace 3 días. Está en óptimas condiciones para jugar. Tanto él como Benedickt Howedes se entrenaron a la par del grupo”. Esto fue tras los rumores de que el atacante peruano era duda, sin embargo tras estas declaraciones su presencia para volverlo ver en una de las máximas competiciones del fútbol está asegurado.

Cabe recordar que la ‘Foquita’ vuelve a las Champions League luego de 4 años, la última vez que participó fue cuando vestía la camiseta del Schalke 04 de Alemania, eso fue en el 2012 cuando cayó goleado por 6-0 a manos del Real Madrid.

Horarios para ver el Lokomotiv vs Galatasaray EN VIVO ONLINE por la Champions League

Canales para ver el Lokomotiv vs Galatasaray EN VIVO ONLINE por la Champions League

Lokomotiv vs Galatasaray: alineaciones probables EN VIVO ONLINE por la Champions League

Lokomotiv: Guilherme; Ignatjev, Corluka, Kvirkvelia, Lysov; Denisov, Krichowiak; Fernandes, anton Miranchuk, Farfán, Éder.

Galatasaray: Muslera; Linnes, Aziz, Kabak, Nagatomo; Donk, N’Diaye; Gumus Akbaba, Rodrigues, Derdiyok.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Lokomotiv vs Galatasaray?

