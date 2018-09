Fórmula 1: Ferrari no se rinde en su objetivode ganar el Mundial

Para esta temporada Ferrari se propuso ganar el mundial de la Fórmula 1, por eso la escudería no se rinde y aún mantiene esperanza que Sebastian Vettel podrá superar a Lewis Hamilton en la tabla. La marca italiana cometió una serie de errores durante el Gran Premio de Singapur que le costó el campeonato.

“Si miramos la carrera de hoy no hemos tenido oportunidad en ningún momento, no hemos sido suficientemente rápidos y en este fin de semana no hemos podido sacar todo lo que se podía del coche”, indicó Vettel después de la carrera en Singapur. Hasta el momento Hamilton supera por 40 puntos al piloto alemán, puntaje remontable siempre y cuando gane los siguientes GP.

Maurizio Arrivabene, director de Ferrari, comparte la misma opinión de Vettel y considera que con una mejor estrategia podrán ubicarse en lo más alto de la tabla mundial. “Quién ha ganado este domingo, lo ha hecho justamente. Cuando Sebastián adelantó a Verstappen, probamos una estrategia agresiva, intentando el ‘undercut’ con los neumáticos ultrablandos. Desgraciadamente caímos detrás de otro coche que no nos permitió ser lo suficientemente rápidos”, señaló.

El directivo aseguró que lucharan hasta el final .“A pesar del resultado de hoy -por ayer-, no hay nada perdido. Afrontaremos las seis carreras que quedan con calma y determinación para luchar hasta el final”, finalizó.