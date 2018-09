Liverpool: La criminal acción que casi deja sin ojo a Roberto Firmino

Liverpool ha tenido el mejor arranque en la Premier League desde la temporada 1991-1992. El equipo de Jürgen Klopp derrotó por 2-1 al Tottenham en Wembley con goles de Georginio Wijnaldum y Roberto Firmino, el delantero que ha sido importante dentro de los quince puntos que han conseguido los de Anfield para continuar como líderes absolutos del torneo inglés.

El jugador brasileño participó en la jugada que acabó en el gol anulado por posición adelantada de Mané. El mismo atacante senegalés se internó en el área y puso un pase de la muerte. Jan Vertonghen, atento, se lanzó a cortarlo y su despeje se estrelló contra el palo, cayendo el esférico en las botas de Firmino en la línea de gol.

Sin embargo, Roberto Firmino debió abandonar el campo de juego a 16 minutos del final por una terrible acción que sufrió en el ojo izquierdo. El defensa de los Spurs, Jan Vertonghen, le metió un dedo en el ojo y la imagen se ha vuelto viral en Twitter.

El Liverpool le realizará exámenes médicos para saber la gravedad de la lesión ocular de Roberto Firmino. El Liverpool ennfrentará al PSG el martes por la Champions League y Klopp no está seguro de si el jugador de 26 años estará en condiciones de competir.

"No estoy seguro, pero puede haber una lesión con Roberto. Es algo con su ojo, ya veremos. No lo volví a ver. Solo vi la situación desde aproximadamente 60 metros. No tengo idea de qué pasó exactamente. Ya veremos", explicó Klopp.