Torneo Clausura 2018: revisa la programación de la jornada 3

La jornada 3 del Torneo Clausura 2018 inicia este sábado con atractivos encuentros que podrían ir definiendo a los clubes que pelearán por alcanzar un lugar en la gran final del Descentralizado y a los que lucharán por no descender.

Sin duda, el partido más atractivo de esta tercera fecha es la que protagonizarán Alianza Lima y Sporting Cristal en el estadio Alejandro Villanueva, escenario que durante esta semana fue atacado por parte de un grupo de evangelistas de la iglesia El Aposento Alto.

Pese a este lamentable suceso en las inmediaciones de Matute, el cotejo entre ‘Grones’ y ‘Celestes’ se jugará de todas maneras. Los dirigidos por Pablo Bengoechea llegan más descansados por no haber jugado a mitad de semana contra Sport Boys. Mientras que el equipo dirigido por Mario Salas viene de una derrota ante Unión Comercio y perdió su invicto de 13 partidos.

Por su parte, Universitario de Deportes llega motivado a su choque contra la Academia Cantolao luego de conseguir un triunfo agónico ante UTC de Cajamarca en la jornada anterior. El elenco de Nicolás Córdova, por el momento, está fuera de la zona del descenso.

Deportivo Municipal, actual líder del Torneo Clausura 2018, cerrará la jornada futbolera el lunes cuando reciba a Sport Boys en el Miguel Grau del Callao.

Programación completa de la fecha 3 del Torneo Clausura 2018

—Sábado 15 de setiembre—



San Martín vs. Unión Comercio

Hora: 1:00 p. m.

Estadio: Alberto Gallardo



UTC vs. Ayacucho FC

Hora: 3:30 p. m.

Estadio: German Contreras



FBC Melgar vs. Sport Huancayo

Hora: 5:45 p. m.

Estadio: Monumental de la U.N.S.A.



Academia Cantolao vs. Universitario de Deportes

Hora: 8:00 p. m.

Estadio: Miguel Grau del Callao

—Domingo 16 de setiembre—



Comerciantes Unidos vs. Deportivo Binacional

Hora: 11:15 a. m.

Estadio: Mansiche de Trujillo



Alianza Lima vs. Sporting Cristal

Hora: 4:00 p. m.

Estadio: Alejandro Villanueva



Real Garcilaso vs. Sport Rosario

Hora: 6:15 p. m.

Estadio: Garcilaso de la Vega



—Lunes 17 de setiembre—

Deportivo Municipal vs. Sport Boys

Estadio: Miguel Grau del Callao