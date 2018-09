Cristiano Ronaldo vaciló a periodista italiano en entrenamiento de la Juventus [VIDEO]

Cristiano Ronaldo se incorporó a los entrenamientos con la Juventus de una manera muy peculiar que se ha vuelto viral por Youtube. Tras haber pasado unos días de vacaciones en Mónaco y Saint-Tropez (Francia), el exfutbolista del Real Madrid prefirió quedarse en Turín para seguir preparándose con la ‘Vecchia Signora’ e integrarse de manera definitiva en su dinámica de juego, en vez de acudir con su selección.

El club ‘bianconero’ se ejercitaba bajo las órdenes de Allegri, donde la estrella portuguesa ha destacado por dos diversas acciones. Primero, el '7' dejaba asombrados a todo el comando técnico y compañeros por su buen desempeño en la sesión. No obstante, esa actuación no ha sido la única ni la más sorprendente.

Cristiano Ronaldo aprovechaba que un reportero de TV del propio conjunto transalpino estaba grabando contenido sobre los ejercicios que estaban llevando a cabo los ‘pupilos’ de Massimiliano Allegri para preparar el encuentro que han de disputar este fin de semana en su estadio (Juventus Stadium) frente al Sassuolo, quien va por detrás de los ‘bianconeri’, para efectuar una broma pesada.

El ex Real Madrid se posicionaba detrás del periodista y en un intento de repetir en forma de burla lo que el comunicador estaba declarando frente a su cámara, pero como todavía no habla italiano no lo podía entender y, por ese motivo, pasó a poner caras extrañas mientras movía la boca sin transmitir nada entendible y a gesticular con sus extremidades.

Cabe recordar que, no es la primera vez que Cristiano Ronaldo se muestra así de bromista. El nacido en Madeira a finales de agosto elaboraba otro hecho bastante similar. Mientras que otro periodista del cuadro turinés estaba cubriendo el entrenamiento, a Cristiano no se le ocurrió otra cosa que vacilarle con un salto por detrás.