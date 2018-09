Claudio Pizarro: "Para qué me van convocar si no me llevaron al Mundial" [VIDEO]

Claudio Pizarro continúa con la espina clavada de no haber asistido con la selección peruana al Mundial Rusia 2018. El delantero del Werder Bremen, quien estaría disputando su última temporada como futbolista profesional, cree que será imposible que lo convoquen a la Blanquirroja a pesar de que viene sumando minutos en su equipo de Alemania.

"Si no me llevaron al Mundial, no tendría sentido que me convoquen ahora. No creo que me llamen, no tendría sentido. Si [Ricardo Gareca] no me llevó al Mundial para qué me llevaría ahora a partidos amistosos. De verdad no tendría sentido", reveló Pizarro en una entrevista con NexSport.

Así se gestó el regreso de Claudio Pizarro al Werder Bremen

El 'Bombardero de los Andes' dejó el FC Colonia y regresó al Werder Bremen para jugar su cuarta etapa con los ‘Die Werderaner’. El delantero peruano reveló que tuvo varias ofertas pero que se inclinó por la del Bremen, más que todo por un tema familiar.

“Habían varias posibilidades, yo estaba en un momento que tenia que ser una decision mia, tenia que pensar más en la familia, quería tenerlos cerca. Recuerdo que terminando el partido entre FC Colonia ante Bremen, me tocó hacer el doping y el director deportivo se me acerca y me dice: “haz jugado bien, nos vemos el próximo año”. Entonces eso se me quedó en la cabeza y le comenté a mi representante para que inicie las conversaciones.

Claudio Pizarro recibió una camiseta de Alianza Lima con el dorsal “40”, edad que va a cumplir en el próximo 3 de octubre. El ex Bayern Munich no ocultó su felicidad al ver la casaquilla blanquiazul y mostró su deseo de que el equipo de Pablo Bengoechea salga campeón a fin de año.

Finalmente, Claudio Pizarro comentó que no está en sus planes jugar una temporada más como profesional y que el retiro está más cerca. "Es difícil que siga jugando por decisión personal, pero esto del fútbol es muy dinámico, vamos a ver qué pasa”.