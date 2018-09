Mauro Icardi mandó indirecta a Sampaoli y todos los históricos de Argentina

Mauro Icardi fue convocado a la selección argentina para los amistosos internacionales ante Guatemala y Colombia. El técnico interino de la 'Albiceleste', Lionel Scaloni, solo lo utilizó en el empate 0-0 ante los cafeteros donde jugó 85’ minutos y fue desequilibrante en el ataque por momentos.

Tras finalizar el partido, el delantero del Inter de Milán rompió su silencio después de que se quedara fuera del Mundial Rusia 2018 por el exentrenador Jorge Sampaoli, a quien aprovechó para enviarle una indirecta. Recordemos que Icardi estuvo en la órbita para la Copa del Mundo pero el ‘Hombrecito’ se inclinó por Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín.

“En mi club demuestro que hago goles y la verdad que fue una pena no haber ido al mundial. Pero eso ya pasó y ahora pensamos en futuro”, dijo Icardi. Además destacó el renovado plantel que se formó donde se dejó de lado a los históricos, quienes prefirieron no se convocados. “Creo que hicimos un grandísimo grupo en estos diez días que hemos trabajado juntos. La mayoría de los chicos eran nuevos y estoy muy contento por eso”.

Mauro Icardi ha jugado cindo partidos en la Selección argentina, tres como titular y no todavía no se ha estrenado como goleador. El jugador de 25 años explicó que no le preocupa esta sequía de goles “porque hago lo que me piden los técnicos. Cuando uno hace las cosas bien, el sacrificio por el equipo, viene premiado después porque se que el gol va a llegar”.

Finalmente, opinó sobre la lucha que habrá en los próximos partidos por el puesto de centrodelantero con Sergio Aguero y Gonzalo Higuaín. “En estos partidos me hicieron sentir el ‘9’ de la selección, el ténico decidirá quien sigue o viene y verá cómo se comporta cada jugador en su club y el rendimiento que tiene”, concluyó.