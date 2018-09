Stone Cold : "La NXT es lo mejor que tiene la WWE"

Stone Cold es la persona más indicada para opinar sobre lo que sucede en la WWE, el luchador es una leyenda en el mundo del wrestling por eso siempre está analizando a los nuevos valores que aparece en la compañía. El peleador indicó que la empresa más grande de la lucha libre, tiene como principal objetivo entretener y por eso las actuaciones de los roster principal son difíciles de entender.

Para el ex campeón mundial, NXT es lo mejor que tiene la WWE porque combina lo moderno con historias fáciles de comprender. ”NXT es moderno, tiene una excelente iluminación, unos excelentes valores de producción y todo lo demás, pero las historias son muy fáciles de entender y muy simples”, indicó Stone Cold, quién felicitó a los conductores de la nueva marca de la compañía.”Los locutores no están tratando de exagerar cuando explican lo que está sucediendo”.

Steve, nombre de pila, señaló que el principal problema de la WWE es que buscan hacer entender las historias a mucha gente y eso causa aburrimiento en los fanáticos. “Cuando veo los shows del roster principal, tratan de hacer entender las historias a tanta gente que se hacen un poco complicadas”.

El peleador anunció que la compañía de Vince McMahon se dedica a entretener y por eso los luchadores no cuentan con libertad al momento de hacer los shows. “La WWE es entretenimiento deportivo. Ya no es una lucha libre profesional. Oficialmente, ahora es entretenimiento deportivo. Pero en mi opinión, NXT es lucha libre profesional. Su estilo me recuerda como se hacía las cosas en el pasado”, finalizó el peleador.