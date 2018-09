Inglaterra vs Suiza VER EN VIVO vía DirecTV: miden fuerzas en amistoso por fecha FIFA

En el estadio King Power del Leicester City, Inglaterra recibirá a Suiza (EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE vía ESPN y DirecTV Sports) en cotejo amistoso en el marco de la fecha FIFA.

Los ingleses cayeron en su debut en la Liga de Naciones ante la España de Luis Enrique por 1-2 en el mítico estadio Wembley, derrota que no cayó nada bien en sus fanáticos.

En ese partido, se lesionó el lateral Luke Shaw, quien sufrió un golpe en la cabeza tras un choque con Dani Carvajal y se vio obligado a abandonar la concentración de su selección por precaución y llevado a un hospital.

"Luke Shaw permanece hoy en el Hospital de Saint George para que descanse más y estar controlado tras la conmoción que sufrió ayer contra España", dice el comunicado de la Federación inglesa al respecto.

Cabe precisar que el DT Gareth Southgate ha convocado a Ben Chilwell (marcador izquierdo) y Demarai Gray (extremo izquierdo), ambos categoría Sub 21 dell Leicester City para este duelo de fecha FIFA.

Suiza, por su lado, vive un presente totalmente contrario al de Inglaterra, puesto que aplastó por 6-0 a Islandia por el Grupo A-2 de la competición UEFA. El equipo del ucraniano Vladimir Petković quiere seguir creciendo.

Horarios para ver el Inglaterra vs. Suiza EN VIVO ONLINE por la Liga de Naciones

Perú - 1:45 p.m.

México - 1:45 p.m.

Ecuador - 1:45 p.m.

Colombia - 1:45 p.m.

Panamá - 1:45 p.m.

Honduras - 12:45 p.m.

Guatemala - 12:45 p.m.

Costa Rica - 12:45 p.m.

Bolivia - 2:45 p.m.

Venezuela - 2:45 p.m.

Paraguay - 2:45 p.m.

Argentina - 3:45 p.m.

Uruguay - 3:45 p.m.

Chile - 3:45 p.m.

Brasil - 3:45 p.m.

España - 8:45 p.m.

Canales para ver el Inglaterra vs. Suiza EN VIVO ONLINE por la Liga de Naciones

Argentina: DIRECTV Sports Argentina, DIRECTV Play Deportes

ArubBrasil: Esporte Interativo Plus, TNT Brazil, TNT Go

Chile: DIRECTV Sports Chile, DIRECTV Play Deportes

Colombia: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Colombia

Costa Rica: Sky HD

Ecuador: DIRECTV Sports Ecuador, DIRECTV Play Deportes

Italia: Canale 5

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: Sky HD

Perú: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Peru

Puerto Rico: DIRECTV Sports Puerto Rico

España: TVE La 1

Uruguay: DIRECTV Sports Uruguay, DIRECTV Play Deportes

Venezuela: DIRECTV Play Deportes, DIRECTV Sports Venezuela

Inglaterra vs. Suiza EN VIVO ONLINE vía DirecTV Sports por la Liga de Naciones

Relatos: Juan Furlanich

Comentarios: Fernando Petrocelli

Alineaciones probables del Inglaterra vs. Suiza EN VIVO ONLINE por la Liga de Naciones

Inglaterra: Pickford; Trippier, Maguire, Stones; Gomez, Chilwell, Lingard, Jordan Henderson, Dele Alli; Demarai Gray y Harry Kane.

Suiza: Y. Sommer, R. Rodríguez, F. Schär, K. Mbabu, M. Akanji, S. Zuber, G. Xhaka, D. Zakaria, H. Seferović, X. Shaqiri, B. Embolo.

Internet: ¿dónde seguir EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE el Inglaterra vs. Suiza?

Si quieres seguir en Internet el Inglaterra vs. Suiza, LaRepublica.perealizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.