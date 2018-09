Maradona fue presentado en México y reveló los equipos que rechazó [VIDEO]

Diego Maradona fue presentado oficialmente como entrenador de Dorados de Sinaloa, en México, y en su primera conferencia de prensa el ex futbolista realizó una confesión que sorprendió a todos.

El ídolo argentino compareció ante los medios mexicanos y extranjeros y reconoció que tuvo ofrecimientos para dirigir a las selecciones de Venezuela y Bolivia.

“Tuve ofertas de Argentina, para quedarme buen tiempo ahí. Estuve hablando con Evo (Morales) y me ofrecieron la selección de Bolivia y Maduro me ofreció la selección de Venezuela, pero me siento con ganas de patear césped. Lo de Dorados creo que es importante en mi vida”, señaló el ex futbolista argentino en conferencia de prensa.

Maradona también expresó su compromiso con Dorados y aseguró que no fue de “vacaciones” a Sinaloa y que con unidad entre equipo y afición, serán un equipo competitivo.

“Vine a trabajar, vine a dejarles mi corazón. No venimos de paseo, no venimos de vacaciones, venimos a trabajar, a darle una mano a los jugadores, pero necesitamos que la gente esté con nosotros. Va a ser bravo ganarnos”, sostuvo.

Asimismo, señaló que sus jugadores van a entregar todo en el campo y que ha llegado con un bien equipo de trabajo en su comando técnico.