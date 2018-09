WWE RAW VER EN VIVO ONLINE: Triple H contestará amenazas de The Undertaker

Con el regreso de Triple H y la aparición especial de Mick Foley, hoy se realizará un nuevo episodio de Monday Night RAW desde el Smoothie King Center de New Orleans, LA. Programa iniciará desde las 7:00 p.m. - hora peruana (EN VIVO Y EN DIRECTO ONLINE) y será transmitido por FOX Sports 2.

Triple H le responderá a The Undertaker

The 'Game' no se quedará tranquilo luego de las palabras del 'Hombre Muerto' la semana pasada y le dará una contundente réplica. Recordemos que 'Taker' aseguró que acabará con él en el Super Show-Down; además de incitar a Shawn Michaels a salir del retiro.

La otra leyenda, Mick Foley, volverá a la marca roja para celebrar el vigésimo aniversario de su histórico combate contra The Undertaker en King of The Ring 1998 y dar algunos concejos a las superestrellas que tendrán acción en Hell in a Cell.

¿Qué pasará con The Shield?

El tridente conformado por el campeón Universal, Roman Reigns, Dean Ambrose y Seth Rollins fueron duramente atacados por Braun Strowman, Dolph Ziggler y Drew McIntyre, más una considerado número de luchadores por orden explícita de Baron Corbin. ¿Buscarán venganza?

Ronda Rousey hará dupla con Natalya para enfrentar a Alexa Bliss y Alicia Fox

En el capítulo anterior, Alexa Bliss atacó a Natalya y provocó la descalificación de Alicia Fox para terminar la lucha. Allí, Ronda Rousey se sumó a la lucha pero esta vez no terminó bien parada, ya que la 'Diosa' le aplicó la tan característica llave de sumisión al brazo de 'Rowdy'. Ahora se verán las caras previo a su combate en Hell in a Cell.

