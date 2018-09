UFC 228: Zabit Magomedsharipov logra una de las mejores sumisiones de la historia [VIDEO]

Lo amarró totalmente. El ruso Zabit Magomedsharipov dio cátedra de jiu jitsu y derrotó a Brandon Davis en el UFC 228. Esta victoria coloca a Zabit como uno de los peleadores peso pluma más prometedores en el mundo de las MMA. Puedes encontrar el video en YouTube.

Zabit Magomedsharipov dominó el encuentro en el piso, su especialidad, y al promediar el 3:46 del segundo round logró aplicar una de las llaves a la rodilla más extravagantes que se han visto en el octágono. Davis no pudo escapar del ‘amarre’ del ruso, rindiéndose tras algunos segundos de agonía.

Brandon Davis fue reemplazo del mexicano Yair Rodríguez, quien era el oponente original de Zabit. ‘El pantera’ anunció su retiro del combate el día 23 de agosto aduciendo una lesión. Davis suma su segunda derrota consecutiva, el 19 de mayo fue vencido por el peruano Enrique ‘El fuerte’ Barzola por decisión unánime.

Ahora, se espera que Zabit se enfrente a un peso pluma mejor ubicado en el ranking de la UFC, no se descarta que se reprograme el enfrentamiento ante Rodríguez. Esta pelea tendría implicancias titulares y el ganador tendría que esperar al vencedor entre Max Holloway, actual campeón, y Brian Ortega, lucha que se llevará a cabo el 9 de diciembre en UFC 231, así que el camino al título es largo.

This may be the Greatest knee bar in history. Zabit just placed himself in MMA folklore. Incredible submission!👏🏾#UFC228 #MMA pic.twitter.com/mhu7eMbwxV