Rey Mysterio reveló cuando va a regresar a la WWE

Quién no soñó con imitar sus movidas, o lloró de emoción cuando ganó el Royal Rumble en el 2006. Rey Mysterio es uno de los personajes más querido de la lucha libre, por eso la noticia de su posible regreso a la WWE alegra a todos sus fans. El luchador de San Diego, pero mexicano de corazón reveló que solo falta determinar el momento exacto para hacer su regreso a la compañía.

“Hemos hablado sobre la posibilidad de regresar tal mes o tal mes, así que cuanto más se alargue, más puedo trabajara fuera. Es mi pan y mantequilla. Es lo que hago para vivir. Solo estoy esperando a que me digan ‘ahora.’ Cuando digan ‘ahora,’ si el momento es el adecuado, allá vamos”, expresó el peleador.

El ‘Rey del pueblo’ indicó que mantiene conversaciones con Vince McMahon y en cualquier momento se oficializará su regreso a la WWE.“Empezamos con una llamada anónima en enero para volver en el Royal Rumble, lo que fue una gran sorpresa para los aficionados porque cada vez que hago una firma de autógrafos me dicen ‘no esperaba verte allí,’ por lo que supongo que eso comenzó toda esta discusión sobre mi posible regreso”.

El peleador habló sobre su experiencia en New Japan.”Mi primer show con New Japan, cosa que ya he tachado de mi lista de tareas. Nunca antes he estado ahí y estaba muy emocionado de ir por primera vez. Sentí que estaba en el lugar adecuado en el momento adecuado.”, señaló el ex campeón de la WWE.