Youtube: La alegría incontenible de una aficionada al ver a Marco Asensio [VIDEO]

Marco Asensio fue el protagonista de un enternecedor video que se ha vuelto viral en las redes sociales y YouTube. Y es que previo al partido de la Selección Española ante Inglaterra en el estadio Wembley por la primer fecha de la Liga de las Naciones, el futbolista del Real Madrid dio una grata sorpresa a una hincha que quería conocerlo.

El joven jugador de 22 años tuvo un emotivo encuentro con esta fanática que no aguantó al verlo frente a frente y se puso a llorar, según se puede observar las imágenes que tienen más de mil visualizaciones en YouTube. La seguidora murciana solo tuvo palabras de elogios para el jugador extremo de La Roja.

"¡De verdad, eres increíble! Me encanta verte jugar. Eres mi ídolo. Hasta ahora no me lo creo. He venido este verano (Londres) para aprender un poco de inglés, pero qué va", fue lo que dijo. Marco Asensio se portó de la mejor forma posible haciéndose una foto con ella y dándole un emotivo abrazo.

El primer once en la era Luis Enrique

Por otro lado, Luis Enrique ha anunciado oficialmente su primer once como seleccionador ante Los 'Three Lions', en el que mantiene a diez futbolistas que estuvieron en el Mundial Rusia 2018 y a De Gea como arquero titular. Iago Aspas, que entró en la lista a última hora en reemplazo de Diego Costa, se metió al once, en el que Marcos Alonso es la única cara nueva con respecto a los mundialistas.

El primer once de Luis Enrique es el formado por De Gea; Carvajal, Nacho, Sergio Ramos, Marcos Alonso; Busquets, Thiago, Saúl; Isco, Rodrigo Moreno y Aspas.