España vs Inglaterra EN VIVO: ibéricos empatan 2-2 en la Liga de Naciones | EN DIRECTO

España vs. Inglaterra EN VIVO | EN DIRECTO | ONLINE vía DirecTV y TVE se miden hoy en el Estadio 'Wembley' por la primera fecha del grupo 4 de la Liga de Naciones UEFA. Este encuentro comenzará a la 1:45 p.m. (hora peruana) y podrás seguir el minuto a minuto por larepublica.pe.

Inglaterra anotó el primer gol del encuentro a los 11 minutos con un toque de Marcus Rashford tras un pase de Luke Shaw.

España empató el encuentro a los 13' con un disparo de derecha de Saúl que no pudo atajar Jordan Pickford. Asistió Rodrigo.

Minuto a minuto del Inglaterra vs. España EN VIVO EN DIRECTO por la Liga de Naciones

97' ¡Gooooooooooooool de Inglaterra!

Danny Welbeck logró el empate cuando todo parecía derrota de los ingleses.

- 94' Cambio en Inglaterra: sale Marcus Rashford, entra Danny Welbeck.

- 94' Tarjeta amarilla para Danny Rose.

- 92' Córner para España.

- 90' Se añaden 9 minutos al encuentro.

- 88' Cambio en España: entra Íñigo Martínez, sale Marcos Alonso.

- 87' ¡Cabezazo de Harry Maguire y la perlota terminó desviada!

- 85' ¡Posición adelantada de Marcus Rashford! El árbitro consideró que el inglés estaba fuera de juego. Pudo ser el empate.

- 84' Tarjeta amarilla para Dani Carvajal.

- 81' ¡No puede ser! Harry Kane le pegó al balón, pero terminó fuera del arco. Era gol.

- 81' ¡De Gea detuvo el disparo de Marcus Rashford!

- 80' Cambio en España: sale Thiago Alcántara, entra Sergi Roberto.

- 77' ¡Rashford recibió el balón, disparó y De Gea ataja la pelota!

- 81 392 personas llegaron al Wembley.

- 74' Tiro de esquina para Inglaterra. Puede llegar el empate.

- 71' Centro largo de Dier, pero el balón no lo recibe ningún compañero.

- 69' Cambio en España: Marco Asensio entra, sale Iago Aspas.

- 66' Tarjeta amarilla para John Stones. Tiro libre peligroso de España.

- 64' Cambio en Inglaterra: sale Jordan Henderson, entra Eric Dier.

- 61' Remate de Saúl, pero Pickford detiene el balón.

- 60' Pase largo de Sergio Ramos a Saúl, pero no logra recibir el esférico. Saque de arco para Inglaterra.

- 57' Falta de Iago contra el rival.

- 55' ¡Increíble! Thiago Alcántara hizo un gran disparo al arco inglés y pasó cerca del travesaño.

- 53' Cambio en Inglaterra: entra al campo Danny Rose en reemplazo de Luke Shaw.

- 48' Luke Shaw se encuentra sentido en el campo de juego. El inglés recibe asistencia médica.

Empezó el segundo tiempo de España vs. Inglaterra por la Liga de Naciones.

Dato: Hace 11 años que no le volteaban a Inglaterra en el primer tiempo en el Wembley.

ENG 1-2 ESP (HT) - Inglaterra empieza ganando en Wembley, pero se va perdiendo al descanso. No sucedía algo así desde hacía 11 años (Inglaterra 1-2 Alemania, el 22 de agosto de 2007 y ese fue el resultado final). — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) 8 de septiembre de 2018

- 45' Final del primer tiempo. Gana España 2-1 a Inglaterra.- 43' Centro largo de Thiago Alcántara, pero ningún compañero recibe la pelota.

- 42' Tarjeta amarilla para Luke Shaw.

- 37' ¡Saúl manda un disparo y Pickford atrapa el balón!

- 35' Córner de Inglaterra, pero no generó peligro en el área española.

- 35' ¡Jesse Lingard cabecea el balón, pero De Gea ataja la pelota!

32' ¡Goooooooooooooool de España!

Rodrigo anotó el desempate para los ibéricos.

- 27' Fuerte pase de Dele Alli que no llegó a los pies de Harry Kane, sino a las manos de De Gea.

- 25' ¡Cabezazo de Harry Kane y David de Gea detiene la pelota!

- 24' Tiro libre de Inglaterra y los británicos pidieron penal tras una falta contra Harry Kane en el área ibérica.

- 23' Rodrigo le pegó al balón y este terminó desviado del arco inglés.

- 21' Falta de Sergio Busquets. España presiona en el área inglés.

- 18' Tarjeta amarilla para Jordan Henderson.

- 17' Dele Alli quispo rematar al arco de España, pero la defensa ibérica detuvo el tiro.

- 15' Rodrigo quiso generar peligro en el área rival, pero la defensa inglesa despejó la pelota.

13' ¡Gooooooooooooool de España!

Saúl logró el empate tras un tiro que no logró atajar el arquero Pickford.

11' ¡Goooooooooooooooool de Inglaterra!

Marcus Rashford puso el primero del partido con un potente disparo.

- 9' ¡Cabezazo de Sergio Busquets y el balón termina en los brazos de Jordan Pickford!

- 8' Tiro libre para España después de que el inglés Joe Gomez cometió falta contra el rival.

- 6' Increíble la posesión del balón que maneja Inglaterra. España logra mantener una muralla en su área.

- 3' Centro de Kieran Trippier al área española, pero la defensa rival despeja el balón.

- 3' Posición adelantada de Thiago Alcántara.

Alineaciones confirmadas del Inglaterra vs. España EN VIVO ONLINE EN DIRECTO vía DirecTV y TVE por Liga de Naciones de Europa

Inglaterra: Jordan Pickford; Kieran Trippier, Joe Gomez, John Stones, Harry Maguire, Luke Shaw, Jordan Henderson, Jesse Lingard, Dele Alli, Harry Kane y Marcus Rashford.

España: David De Gea; Dani Carvajal, Nacho Fernández, Sergio Ramos, Marco Alonso; Sergio Busquets, Thiago, Saúl, Isco, Iago Aspas y Rodrigo.

⚠ OFICIAL | ¡Ya tenemos la alineación! ¡Con este XI debuta @LUISENRIQUE21 en la @SeFutbol y con él iniciamos nuestra andadura en la UEFA Nations League!#UnaNuevaIlusión pic.twitter.com/rpL1PM5xOm — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 8 de septiembre de 2018

La España de Luis Enrique echa a andar este sábado en el mítico estadio inglés con un examen de máxima exigencia. ‘La Roja’ se estrena en la Liga de Naciones de la UEFA ante la última cuarta del Mundo, Inglaterra.

La selección de Inglaterra acabó presentando un mejor resultado final que un certero crecimiento en el último certamen mundialista. Sin embargo, en su santuario de ‘Wembley’, con el color debido por parte de los medios locales y el apoyo de su hinchada Inglaterra disputa su primer partido tras el torneo de Rusia envuelta en una sensación de grandeza que, a primera vista, llama la atención.

Por su parte, Luis Enrique tiene la necesidad de recuperar el tono, carácter y personalidad de una España que se derrumbó el día que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, se llevó a Julen Lopetegui a dos días de iniciarse el Mundial de Rusia.

“Las cosas van a cambiar”, señaló en la previa el nuevo seleccionador español. Luis Enrique ha proclamado que su España recuperará el vértigo a través del 4-3-3 que tan buen resultado le dio en el Barcelona y que jugará para ser protagonista en el campo y devolver el orgullo a una ‘Roja’ que a pesar de sumar 24 partidos sin perder (15 victorias y 9 empates) se ha derrumbado en la clasificación de la FIFA.

📺 Hemos resumido en menos de un minuto los golazos increíbles y los controles imposibles de nuestro entrenamiento en Wembley



🔗 https://t.co/roimkzdzGS#UnaNuevaIlusión pic.twitter.com/kgAEFhc4t9 — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) September 7, 2018

All 22 members of the #ThreeLions squad are out for training. ☑️



Next stop: @wembleystadium! pic.twitter.com/UvDumg5cDt — England (@England) September 7, 2018

