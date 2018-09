Lionel Messi: ¿Qué sucederá con la '10' durante su ausencia en Argentina?

Argentina inicia sus amistosos post Mundial Rusia 2018. Este viernes jugará su primer partido ante Guatemala pero con la gran ausencia de Lionel Messi, quien no fue considerado por el técnico interino Lionel Scaloni en su convocatoria por la Fecha FIFA.

Según informó el portal argentino Olé, la camiseta 10 de Messi será guardada y ningún jugador lo usará. Ese dorsal le seguirá perteneciendo al jugador de Barcelona aún cuando no esté convocado.

Lionel Messi también es capitán en la selección de Argentina, pero al no estar presente la cinta será utilizada por Nicolás Tagliafico, el actual lateral del Ajax de Holanda. Esto porque Javier Mascherano ya se retiró del equipo albiceleste.

Esta decisión causó revuelo en ese país y uno de los que criticó la decisión de guardar la '10' es el arquero Sergio Romero.

"La diez se ha usado siempre, no entiendo por qué ahora no. No pregunté, no estuve indagando y ni siquiera tenía idea de que no se iba a usar. En todos los amistosos anteriores (en los que Leo no estuvo) esa camiseta se usó siempre", dijo 'Chiquito' en una entrevista con TyC Sports.

La 'Pulga' pidió no ser considerado para la fecha FIFA de setiembre según reveló la prensa argentina. Sin embargo, hay esperanzas de que decida regresar y dispute los amistosos de octubre o noviembre. No se descarta que vuelva recién en marzo o para la Copa América Brasil 2019.