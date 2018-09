YouTube: Julio César Uribe decepcionado por actuación de Perú ante Holanda [VIDEO]

Julio César Uribe es palabra autorizada cuando se trata de la selección peruana y como miembro del panel de Fox Sports Radio, siempre es tajante con sus críticas. Esta vez, el ‘diamante’ se explayó largamente sobre la actuación de Perú ante Holanda y la calificó como “totalmente previsible”.

Perú fue derrotado por 2 a 1 por la selección holandesa. Tras irse al descanso con una victoria por un gol, anotado por Pedro Aquino, la ‘blanquirroja’ no pudo sostener el resultado en la segunda etapa y Holanda le volteó el partido. Durante el debate de las acciones en el programa de Fox, Mathías Brivio notó que Uribe estaba cabizbajo y le preguntó su opinión del cotejo, su respuesta se encuentra en YouTube.

"Perú nunca fue protagonista del juego. Fue un equipo muy ordenado defensivamente en el primer tiempo, con recorridos impecables que impedían el intento de penetración de Holanda, que administraba bien la pelota pero no tenía espacios y obviamente eso le generó una dificultad que resolvió en el segundo tiempo", aseveró.

Además, sostuvo que la victoria del equipo holandés fue justificada. "Cuando encuentran el gol de empate, Perú sostiene la idea pero empieza a intentar ser un poco más agresivo y deja espacios que no otorgó en el primer tiempo, y con los cambios que hace Holanda termina ganándole y bien, mereciendo no terminar 2-1 sino 3-1 y con holgura", sentenció.

Uribe finalizó su intervención afirmando que la debacle del juego peruano no se debió a un desorden, sino simplemente a que no fue capaz: "No se pueden sostener los intentos de presión como una constante sino como una alternativa de juego (y) cuando lo haces como constante terminas desgastándote".