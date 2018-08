Juventus vs Chievo Verona EN VIVO ONLINE: el debut de Cristiano Ronaldo en la Serie A

Juventus de Turín inicia la temporada de la serie A este sábado (11:00 a.m. EN VIVO ONLINE vía Serie A Pass) con la presencia de su nueva estrella Cristiano Ronaldo. Chievo Verona es el rival que medirá el nivel de los 'Bianconeros'.

El equipo Bianconero lleva ganando la Serie A por siete temporadas consecutivas y contará este año con la incorporación del astro portugués, pero con la sorpresiva salida de Claudio Marchisio a pocas horas del debut.

El propio Claudio Marchisio confirmó su despedida al club donde estuvo 25 años con un mensaje en sus redes sociales en el que adjuntó una foto suya que se remonta a sus primeros años en los equipos juveniles de la Juventus.

Buffon es otro de los históricos en la Juventus que dejó el club para ir al Paris Saint Germain. Sin embargo el club italiano se reforzó con Enre Can, Joao Cancelo y Leonardo Bonucci.

Chievo Verona se reforzó para la nueva temporada con 10 jugadores para presentar una renovada alineación ante sus hinchas.

El equipo de Verona se ubicó la temporada pasada en el puesto 14 del torneo, salvandose del descenso.

Juventus vs. Chievo Verona: probables alineaciones

Juventus: Wojciech Szczesny; Joao Cancelo, Giogio Chiellini, Leonardo Bonucci, Alex Sandro; Sami Khedira, Blaise Matuidi, Miralem Pjanic, Paulo Dybala, Douglas Costa; Cristiano Ronaldo.

DT. Massimiliano Allegri

Chievo Verona: Stefano Sorrentino; Fabrizio Cacciatore, Luca Rossettini, Mattia Bani, Pawel Jaroszynski; Joel Obi, Ivan Radovanovic, Perparim Hetemaj; Valter Birsa, Mariusz Stepinski, Emanuele Giaccherini.

DT: Lorenzo D'Anna

Horarios del Juventus vs Chievo Verona

Perú 11:00 a.m.

México 11:00 a.m.

Argentina 1:00 p.m.

Colombia 11:00 a.m.

Ecuador 11:00 a.m.

Chile 12:00 p.m.

Uruguay 1:00 p.m.

España: 6:00 p.m.

Italia: 6:00 p.m.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Juventus vs Chievo Verona?

Si quieres seguir en Internet el Juventus vs Chievo Verona, LaRepublica.pe realizará la transmisión del minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.