Barcelona vs Boca Juniors EN VIVO: hora y canales del partido por trofeo Joan Gamper 

FC Barcelona y Boca Juniors miden fuerzas este miércoles (11:15 a.m. hora peruana EN VIVO ONLINE) en un amistoso internacional por el Trofeo Joan Gamper en el Camp Nou.

Los azulgranas se presentan ante su público tres días después de haber ganado la Supercopa de España. El duelo ante el equipo argentino servirá de preparación para el inicio de la Liga Santander 2018 - 2019.

Boca Juniors llega por cuarta vez a un partido ante Barcelona por este trofeo, tras sus participaciones con derrota en los años 1984 (9-1), 2003 (1-1 penales 5-3) y 2008 (2-1). El equipo 'Xeneize' viene de debutar en la Superliga argentina con un triunfo ante Talleres (1-0), con gol de Cristian Pavón.

📷 #BocaEnBarcelona | ¡Postales del entrenamiento del plantel en la Ciudad Deportiva del @FCBarcelona_es! Este miércoles, desde las 13.15, se juega el Trofeo Joan Gamper en Cataluña.#VamosBoca 👊 pic.twitter.com/cOfTEkDAAE — Boca Jrs. Oficial 🏆🏆 (@BocaJrsOficial) 14 de agosto de 2018

El partido contra los catalanes es parte de una gira que hacen los ‘Xeneixes’, ya que el domingo 19 disputarán otro amistoso, contra Levski Sofia en Bulgaria.

El último encuentro entre Barcelona y Boca Juniors, por el Trofeo Joan Gamper, fue hace diez años. Aquella vez ganó el conjunto azulgrana (2-1) con goles de Carles Puyol y Samuel Eto'o.

Posibles alineaciones del Boca Juniors vs Barcelona

Barcelona: Ter Stegen; Alba, Umtiti, Piqué, Sergi Roberto; Coutinho, Busquets, Rakitic; Dembélé, Suárez, Messi

Boca Juniors: Andrada; Olaza, Izquierdoz, Goltz, Buffarini; Reynoso, Barrios, Nández; Cardona, Ábila, Pavón

Horarios del Barcelona vs. Boca Juniors

Argentina - 1.15 p.m.

Costa Rica - 10:15 a.m.

Perú - 11:15 a.m.

Colombia - 11:15 a.m.

Ecuador - 11:15 a.m.

México - 11:15 a.m.

Panamá - 11:15 a.m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami y Florida) - 12:15 p.m.

Venezuela - 12:15 p.m.

Bolivia - 12:15 p.m.

Paraguay - 12:15 p.m.

Chile - 12:15 p.m.

Uruguay - 1:15 p.m.

Brasil - 1:15 p.m.

España - 6:15 p.m.

Francia - 6:15 p.m.

Canales del Boca Juniors vs Barcelona

Ver en vivo online Barcelona - Boca Juniors por TNT Sports

Narración: Pablo Giralt.

Comentarios: Fernando Pacini.

Reportero: Ignacio Bezruk.

Ver en vivo online Barcelona - Boca Juniors por Fox Sports Premium

Narración: Sebastián 'Pollo' Vignolo.

Comentarios: Gustavo López.

Reportero: Ignacio Miguélez.

Ver en vivo online Barcelona - Boca Juniors por ESPN 2

Narración: Jorge Barril.

Comentarios: Quique Wolff.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el Barcelona vs. Boca Juniors?

Si quieres seguir en Internet el FC Barcelona vs. Boca Juniors, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.