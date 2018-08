México vs Inglaterra EN VIVO: por el pase a cuartos de final del Mundial Femenino sub 20

México busca su pase a cuartos de final cuando enfrente a Inglaterra este domingo (6:30 a.m., hora peruana EN VIVO ONLINE por la última fecha del grupo B de la Copa Mundial Femenino sub 20. El encuentro será transmitido por Azteca Deportes, Univisión y Telemundo. Además, podrás seguir el minuto a minuto a través de LaRepública.pe.

El conjunto ‘Tricolor’ lucha por no quedar eliminada en fase de grupos. Las dirigidas por Christopher Cuéllar perdieron contra Corea del Norte por 2-1. Las asiáticas y las aztecas están empatadas en puntos, pero el ‘Tri’ está arriba por diferencia de goles. En la primera fecha vencieron a Brasil en un tremendo encuentro por 3-2. La goleadora de la selección latina es Jacqueline Ovalle con tres anotaciones.

Contra México, Inglaterra buscará asegurar el primer lugar y la clasificación. Las futbolistas de Mo Marley ganaron a las norcoreanas y empataron contra las ‘Verdeamarelhas’. Líderes en el grupo, saben que una derrota las puede dejar fuera de competencia. El plantel británico pondrá su confianza en Alessia Russo y Georgia Stanway, que tienen dos goles cada una. La entrenadora, quien lleva más de quince años dirigiendo a la selección sub 20, intentará superar la barrera de los cuartos de final, alcanzada en el 2002 y 2008.

Un empate no favorece al equipo mexicano, pues dependen del resultado del encuentro de Corea del Norte vs Brasil. Una victoria por goleada las pone directa a siguiente fase, cuyo rival saldrá del grupo A.

Cabe recordar que la sub 20 femenina de ambos equipos jugaron en la Copa Mundial de la categoría en el 2014, cuando empataron 1-1, pero quedaron eliminadas.

Horarios del México vs Inglaterra

México - 6:30 a.m.

Costa Rica - 5:30 a.m.

Perú - 6:30 a.m.

Colombia - 6:30 a.m.

Ecuador - 6:30 a.m.

Panamá - 6:30 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 7:30 a.m.

Bolivia - 7:30 a.m.

Chile - 7:30 a.m.

Paraguay - 7:30 a.m.

Venezuela - 7:30 a.m.

Argentina - 8:30 a.m.

Uruguay - 8:30 a.m.

Canales del México vs Inglaterra

México - Azteca Deportes, Univision, TDN, Azteca 7

Estados Unidos - UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX Sports 1

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el México vs Inglaterra?

Si quieres seguir en Internet el México vs Inglaterra, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.