México vs Corea del Norte: el 'Tri' femenil va por el pase a la siguiente ronda del Mundial | EN VIVO

México quiere ir por una nueva victoria y asegurar su presencia en la siguiente ronda del Mundial Sub 20 que se viene disputando en Francia, cuando enfrente este miércoles (9:30 a.m. - hora peruana y mexicana EN VIVO Y EN DIRECTO vía TDN, Univisión y Azteca 7) a Corea del Norte.

La 'Tri' sorprendió en su debut y derrotó a Brasil 3-2 con goles de Katty Martínez y un doblete de Jacqueline Ovalle. Son conscientes que, de obtener una victoria ante las asiáticas, asegurarían su presencia en la siguiente fase del certamen.

México ya se ha enfrentado en dos ediciones anteriores al combinado de Corea, teniendo un saldo negativo, ya que las coreanas golearon a las aztecas en Rusia 2006 (0-4) y Chile 2008 (5-1).

Corea del Norte es el actual campeón, pero en su estreno tropezó contra Inglaterra y perdió por 3-1. Esperan recuperarse ante México y soñar con pelear los primeros lugares del Grupo B.

Horarios del México vs Corea del Norte

México - 9:30 a.m.

Costa Rica - 8:30 a.m.

Perú - 9:30 a.m.

Colombia - 9:30 a.m.

Ecuador - 9:30 a.m.

Panamá - 9:30 a.m.

Estados Unidos (Miami y Nueva York) - 10:30 a.m.

Bolivia - 10:30 a.m.

Chile - 10:30 a.m.

Paraguay - 10:30 a.m.

Venezuela - 10:30 a.m.

Argentina - 11:30 a.m.

Uruguay - 11:30 a.m.

Canales del México vs Corea del Norte

México - Azteca Deportes, Univision, TDN, Azteca 7

Estados Unidos - UNIVERSO NOW, Telemundo Deportes En Vivo, UNIVERSO, FOX Sports 2

Alineaciones probables del México vs Corea del Norte

México: Emily Alvarado, Ashley Soto, Miriam García, Kimberly Rodríguez, Jimena López, Belén Cruz, Alexia Delgado, Daniela Espinosa, Mia Villegas, Gabriela Juárez, Montserrat Hernández.

Corea del Norte: Kim Yong Sun, An Kuk Hyang, Ryang Ryong Mi, Ri Kum Hyang, Pang Un Sim, Kim Pom Ui, Kim Kyong Yong, Son Sun Im, Ko Kyong Hui, Ri Pom Hyang, Choe Kum Ok.

Internet: ¿dónde seguir en vivo y en directo online el México vs Corea del Sur?

Si quieres seguir en Internet el México vs Corea del Sur, LaRepublica.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro y los goles al instante. Además, puedes ver el resumen de goles al finalizar el cotejo.