Colo Colo vs Corinthians EN VIVO: por los octavos de la Copa Libertadores

Colo Colo se mide frente a Corinthians EN VIVO Y EN DIRECTO este miércoles 8 de agosto a partir de las 7:45 p.m. (hora peruana) en el Estadio Monumental de Chile por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores de América. El ‘cacique’ y el ‘timao’ sostendrán trascendental choque y podrás verlos por las pantallas de FOX Sports 2 o seguir las incidencias minuto a minuto por LaRepublica.pe.

Los hinchas de Colo Colo esperaron 11 años para volver a ver a su equipo en otra ronda de la máxima cita continental. Este miércoles se termina una larga sequía cuando los ‘albos’ salten al campo de juego del ‘Monumental’ de Chile para recibir al difícil Corinthians por los octavos de final de la Copa Libertadores.

El ‘cacique’ llega a este encuentro tras caer frente a Deportes Temuco por el torneo chileno. El cuerpo técnico de Héctor Tapia sabe la importancia de este encuentro y, por ello, dispondrá de lo mejor para enfrentar a Corinthians.

Por su parte, el ‘timao’, que en la última fecha del Brasileirao, igualó sin goles ante el Atlético Paranaense por el Campeonato ‘canarinho’. Los ‘pupilos’ de Osmar Loss. que marchan séptimos a 11 puntos del líder Flamengo en el torneo doméstico, quiere avanzar de ronda frente a la escuadra ‘mapocha’.

Cabe destacar que, Colo Colo no tiene un registro favorable en enfrentamientos ante el Corinthians. Los ‘albos’ se midieron solo dos veces con el conjunto paulista; ambos en el marco de la Copa Mercosur 2001 por la fase de grupos. En la ida, empataron sin goles en el Pacaembú, pero en la vuelta cayeron 2-0 en el mismísimo Estadio Monumental.

Costa Rica - 6:45 p.m.

Perú - 7:45 p.m.

México - 7:45 p.m.

Colombia - 7:45 p.m.

Ecuador - 7:45 p.m.

Panamá - 7:45 p.m.

Bolivia - 8:45 p.m.

Chile - 8:45 p.m.

Paraguay - 8:45 p.m.

Argentina - 9:45 p.m.

Uruguay - 9:45 p.m.

Estados Unidos (Miami, Florida y Nueva York) - 8:45 p.m.

España - 2:45 a.m. (miércoles)

Perú - Fox Sports 2 Cono Sur, FOX Play Latin America

Argentina - FOX Play Latin America, Fox Sports 2 Cono Sur

Bolivia - Fox Sports 2 Cono Sur

Chile - Fox Sports 2 Cono Sur, FOX Play Latin America

Colombia - FOX Play Latin America, Fox Sports 2 Cono Sur

México - FOX Play Latin America

Paraguay - Fox Sports 2 Cono Sur

Ecuador - FOX Play Latin America, Fox Sports 2 Cono Sur

Estados Unidos - FOX Soccer Match Pass, FOX Deportes

Uruguay - Fox Sports 2 Cono Sur, FOX Play Latin America

Colo Colo: Orión; Opazo, Zaldivia, Insaurralde, Damián Pérez; Carlos Carmona, Claudio Baeza, Jaime Valdés, Jorge Valdivia; Esteban Paredes y Lucas Barrios

DT: Hector Tapia

Corinthians: Cassio; Fagner, Leo Santos, Henrique, Sidcley; Douglas, Gabriel, Jádson, Danilo, Rodriguinho; Angel Romero

DT: Osmar Loss

Nesta terça-feira, o #Timão treinou no CT da Seleção Chilena, em Santiago 🇨🇱, antes do duelo com o Colo-Colo pelas oitavas de final da Libertadores.



📷 Daniel Augusto Jr. / Agência Corinthians #VaiCorinthians pic.twitter.com/1aqM7jQMVL