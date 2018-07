FIFA 'The Best' 2018: Estos son los nominados para el premio anual

En algunas horas, según publicó recientementa la FIFA, máximo ente del deporte rey, será anunciada la lista de los diez elegidos que optarán al premio 'The Best' 2018.

Los nominados a ganar este galardón, que reconoce al mejor jugador del año, así como al mejor entrenador, tanto en la categoría masculina como femenina, y a los nominados al premio Puskas al mejor gol, será anunciado este martes 24 de julio.

Con solo dos ediciones celebrada, este galardón solo estuvo en manos de una mejor jugador: el astro portugués Cristiano Ronaldo, quien recibió el premio en Zurich, en 2016, y Londres, 2017.

A diferencia de las ambas ediciones anteriores, la FIFA solo propondrá a 10 jugadores, y no 23, para el premio The Best, quienes serán elegidos por un jurado de exjugadores internacionales como Ronaldo, Didier Drogba, Kaká, Fabio Capello y Frank Lampard.

Sin lugar a dudas, entre la lista de candidatos estarían Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, ambos largamente laureados en la última década, además de Luka Modric, Antoine Griezmann y Kyliam Mbappé, estos últimos llegan con una excelente participación en el Mundial Rusia 2018.

La lista de nominados será basada en los logros de cada uno de ellos entre el 03 de julio del 2017 al 15 de julio del 2018.