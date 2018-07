Polémica arenga de Pogba previo al Francia vs Argentina: “Vamos a matarlos” [VIDEO]

Paul Pogba no solo ha demostrado ser un gran futbolista dentro del terreno de juego, sino un gran líder dentro del vestuario de la selección de Francia. Eso se pudo apreciar en un video donde se le ve arengando a sus compañeros antes de enfrentar a la selección argentina por los octavos de final del Mundial Rusia 2018.

En YouTube se difundió un extracto del documental "Les Bleus 2018, au cœur de L’Epopée Russe", donde se puede apreciar la efusiva charla que dio Paul Pogba en el camarín del conjunto francés.

"Quiero ver guerreros en la cancha hoy. No quiero volver a casa, no voy a volver a casa. Vamos a volver al hotel, vamos a seguir comiendo estos fideos de mi***, no volveremos a casa. Vamos a ser felices, vamos a festejar esta noche”, comenzó diciendo Pogba, volante de 25 años.

"Hoy dejamos todo en la cancha. Hoy somos guerreros, somos soldados. Vamos a matar a estos argentinos. Messi o no Messi, nos vamos a dejar los cojo***. Venimos a ganar esta puta Copa del Mundo. ¡Tiene que pasar por ahí, chicos!", completó uno de los capitanes sin cinta de la selección de Francia en el video que ya es tendencia en YouTube.

Esta emotiva y polémica arenga de Paul Pogba tuvo sus frutos, pues derrotaron a la selección argentina por 4-3 y, finalmente, se convirtieron en campeones del mundo por su segunda vez en su historia.