Rusia 2018: ¿Qué dijo Courtois sobre el título de la selección francesa?

Uno de los más molestos con la derrota de la selección de Bélgica en semifinales del Mundial Rusia 2018 a manos de Francia fue el guardameta de los ‘diablos rojos’ Thibaut Courtois, quien luego de ese partido aseguró que habían perdido ante un equipo “anti-fútbol” que en ningún momento fue superior a ellos.

El portero, que en estos días es vinculado con un posible fichaje por el Real Madrid, fue consultado por el medio de comunicación de su país RBTF sobre si vio o no la final de la Copa del Mundo, a lo que respondió: “Vi el partido, no es que me perdí todo, pero en el minuto 94 apagué la televisión, porque no quería ver celebrar a los franceses”.

De esta forma, Thibaut Courtois no vio el momento cuando la FIFA lo nombró como ‘Guante de Oro’, condecoración que recibió por ser considerado el mejor guardameta del Mundial. Otro jugador belga que también mostró su enojo con Francia tras la final fue Eden Hazard, quien fue premiado como ‘Balón de Plata’ de Rusia 2018.

Recordemos que luego del juego que perdieron los belgas 0-1 con Francia, Courtois dijo que “hemos perdido contra un equipo que no es mejor, pues Francia es un equipo jugó al anti-fútbol Hay equipos que quieren el balón y otros que se plantan detrás de la pelota, y esos son los equipos que nos dieron más problemas en los últimos años, eso lo sabían los franceses”.

Pese a la molestia de su arquero, este Mundial Rusia 2018 será recordado por siempre por la selección de Bélgica, que desplegó un juego agradable a la vista y del agrado de la gran mayoría de espectadores en el mundo. Además, consiguieron el tercer lugar del torneo, su mejor posición histórica en las Copas del Mundo.