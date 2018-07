Rusia 2018: el curioso mensaje de Pelé para Mbappé luego de que ganara el Mundial

Kylian Mbappé se consagró campeón con Francia en el Mundial Rusia 2018 con apenas 19 años. El delantero del PSG ha recibido elogios y comentarios de todo el mundo, pero hay uno muy especial: los mensajes de Pelé hacia la estrella francesa.

El exfutbolista brasileño, quien ganó tres mundiales, utilizó su cuenta de Twitter para dar su opinión sobre Mbappé y su prometedora carrera.

"Si Mbappé sigue igualando mis registros de esta manera, quizás tenga que quitarme el polvo de las botas otra vez", escribió Pelé.

If Kylian keeps equalling my records like this I may have to dust my boots off again... // Se o @KMbappe continuar a igualar os meus records assim, eu vou ter que tirar a poeira das minhas chuteiras novamente... #WorldCupFinal https://t.co/GYWfMxPn7p

Pelé también felicitó al joven delantero por ser el segundo jugador más joven en anotar en una final del Mundial.

"Bienvenido al club, Kylian Mbappé. ¡Es genial tener su compañía!", señaló Pelé. El brasileño anotó un gol a los 17 años en la final del Mundial Suecia 1958.

Only the second teenager to have scored a goal in a #WorldCupFinal! Welcome to the club, @KMbappe - it's great to have some company! // O segundo adolescente a marcar um gol em uma final de #CopaDoMundo! Bem-vindo ao clube, Kylian - é ótimo ter a sua companhia! https://t.co/g8b2gLTy7B