Presentación Cristiano Ronaldo EN VIVO: el luso firma por la Juventus

El día que todos los aficionados de la Juventus esperaban llegó. Este lunes 16 de julio (11:30 a.m. - hora peruana / EN VIVO ONLINE) se realizará la presentación oficial de Cristiano Ronaldo, quien llega procedente del Real Madrid.

El acto se realizará en el Allianz Stadium de Turín donde la estrella portuguesa primero pasará exámenes médicos en el J. Medical, la clínica de propiedad del club a la que ya acudieron en esta sesión de mercado el alemán Emre Can, el portugués Joao Cancelo o el italiano Mattia Perin.

Porteriormente dará su primera conferencia de prensa, que será a puertas cerradas y sin la asistencia de público, como jugador bianconero.

Cristiano Ronaldo se convirtió en el fichaje más caro de la historia del fútbol italiano, al costar a la Juventus 112 millones de euros, y firmará un contrato para las próximas cuatro temporadas a cambio de 31 millones de euros por año.

Aunque no se ha anunciado oficialmente, la Juventus emitiría el acto a través de sus redes sociales, tanto en su perfil oficial de Twitter (@juventusfc) como en su página de Facebook (@juventuses), con lo que se podrá seguir en abierto desde cualquier parte del mundo.

Horarios de la presentación de Cristiano Ronaldo

Costa Rica - 10:30 a.m.

Perú - 11:30 a.m.

Panamá - 11:30 a.m.

Colombia - 11:30 a.m.

Bolivia - 12:30 p.m.

Venezuela - 12:30 p.m.

Paraguay - 12:30 p.m.

Chile - 12:30 p.m.

Argentina - 1:30 p.m.

Uruguay - 1:30 p.m.

Brasil - 1:30 p.m.

España - 6:30 p.m.