Liverpool: Conoce a Xherdan Shaqiri, el nuevo fichaje de los ´reds’

Xherdan Shaqiri fue la figura de la selección de Suiza en el Mundial Rusia 2018, en donde tuvo actuaciones destacadas, resaltando el buen partido que hizo frente a Brasil en el debut de los ‘helvéticos’ en la competición, y el golazo que marcó ante Serbia, con polémica celebración de por medio.

Esto no pasó desapercibido para el subcampeón de Europa, Liverpool de Inglaterra, quien este sábado cerró el traspaso del futbolista procedente del Stoke City, también de la Premier League, por la suma de 15,3 millones de euros. De esta forma, Shaqiri colaborará en el juego ofensivo de los ‘reds’, quienes tienen al famoso tridente Salah – Firminio – Mané.

Luego de la Copa del Mundo, Shaqiri aplazó sus vacaciones para pasar el reconocimiento médico este viernes con el club de Anfield Road, demostrando el interés que tenía el jugador por empezar con buen pie su andar por uno de los clubes más grandes de la liga inglesa.

Shaqiri ➡️ ✈️ ➡️ 🇺🇸@XS_11official will be included in the Reds' squad for the @IntChampionsCup: https://t.co/uC6GHlWazR #LFCPreSeason pic.twitter.com/OWvLhblpTc