Barcelona: Abidal y sus palabras sobre la continuidad de Yerry Mina

No se quiso meter. Durante la presentación de Clément Lenglet, segundo fichaje del Barcelona para la temporada 2018/19, Eric Abidal, secretario técnico del club, fue consultado por la situación del colombiano Yerry Mina luego de que este dejara abierta la posibilidad de buscar nuevos horizontes.

“Quiero tomar la mejor decisión, pero estar tranquilo es lo más importante. Quiero lo mejor para mi vida. Cumplí un sueño llegando al Barcelona, pero este año he tenido momentos muy difíciles. Quiero un equipo donde esté tranquilo y tenga minutos”, indicó Mina en un acto de Bogotá.

Abidal respondió de manera diplomática y puso como ejemplo para Yerry Mina la perorata de Lenglet.

“Ya lo ha explicado bien Lenglet. Si estás en un gran club, todos los jugadores quieren jugar; pero no pueden hacer todos y tienes que trabajar para conseguirlo. Yo no puedo decir quién debe jugar, eso lo debe decir el entrenador (Ernesto Valverde). Yerry Mina hizo un gran Mundial, volverá aquí y confiamos en él porque por eso está aquí. Él puede pedir muchas cosas, pero esto lo decidirán él con el entrenador, hablando”, dijo el ex futbolista.

Cabe recordar que Yerry Mina llegó al Barcelona a mitad de la temporada pasada a cambio de 12,3 millones de euros y prácticamente no jugó bajo el mano de Ernesto Valverde. Su continuidad es incierta.