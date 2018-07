Colombia se venga de la polémica portada de ‘The Sun’ tras derrota de Inglaterra

Previo al duelo que protagonizaron Colombia e Inglaterra, en los cuartos de final del Mundial de Rusia 2018, el diario británico ‘The Sun’ había despertado el malestar de los hinchas colombianos por publicar una polémica portada, la cual tenía un juego de palabras que hacía referencia a la cocaína.

"Mientras los 3 leones enfrentan al país que le dio al mundo a Shakira, gran café y también otras cosas... nosotros decimos '¡Vamos, Kane!'", era el mensaje que se leía. Ahora, tras la eliminación de la selección de Inglaterra, usuarios colombianos aprovecharon la ocasión para vengarse de ‘The Sun’ en redes sociales.

En los memes que se pueden apreciar en las cuentas de Twitter de los fanáticos de la selección colombiana, resalta que la ofensiva portada de ‘The Sun’ con la palabra “home” (casa en español), en referencia al tropiezo de los ingleses ante Croacia en las semifinales.

A pesar de que los seleccionados de Inglaterra todavía no regresarán a casa —pues todavía tiene que jugar este sábado por el tercer lugar del Mundial de Rusia 2018 contra Bélgica—, los colombianos inundaron las redes sociales y con estos divertidos memes y mensajes:

Todos lo colombianos en estos momentos, el karma jajajaja sigan diciendo "go Kane" england is not coming ¡vamos Croacia! #ENGCRO pic.twitter.com/m30B014GeG

Bye bye England! Keep saying "go kane" jajaja you mean "go home" ahora los colombianos somos croatas jajaja #ENGCRO pic.twitter.com/CnGETl27ZQ