Yuri Cortez: fascinantes imágenes de fotógrafo ‘arrollado’ por Croacia

¡Tuvo un día accidentado! Entre las decenas de imágenes destacadas que dejó el pase de Croacia a la final del Mundial Rusia 2018 están las que protagonizó el fotógrafo de la agencia AFP, Yuri Cortez, quien terminó debajo de los futbolistas balcánicos en plena celebración del gol de la victoria sobre Inglaterra.

El reportero gráfico quedó atrapado bajo una montaña humana, en medio de la euforia de los croatas que "ni siquiera se dieron cuenta que estaba allí sepultado", según contó el fotógrafo.

"Estaban muy felices y ni siquiera se percataron que estaba ahí abajo atrapado", declaró Cortez, cuyas imágenes recorrieron el mundo a través de la transmisión de la televisión.

“En el momento estaba tomando las fotos porque sabía que estaban cerca. Así que se empezaron a empujar y fue en ese momento que se me cayó la silla, pero como estaba con el angular entonces seguí tomando las fotos. Me sorprendió, la verdad. Al final me preguntaron que si estaba bien, fue una gran experiencia”, confesó.

Una vez que se dieron cuenta de que el fotógrafo estaba sepultado en la base de la pirámide, los jugadores de la selección de Croacia se alarmaron y de inmediato lo levantaron, pero todo no pasó de un divertido incidente.

¡Y tenemos más!

El delantero @MarioMandzukic9, autor del segundo gol de #CRO ante #ENG, conversa con el fotógrafo de AFP @YuriYurisky después de caerle encima cuando festejaba. Aquí la captura del momento por @jewelsamad y de lo que Yuri veía desde el piso #AFP pic.twitter.com/xGf0cy2yYE — Agence France-Presse (@AFPespanol) 11 de julio de 2018

¡Qué historia, señores! 👏🏼 • Croacia festeja el gol de la final ⚽ • Los croatas hacen parte del festejo a un fotógrafo 📸 • Entre la emoción, Vida le da un beso... ¡Acá lo relata TODO! 😱 pic.twitter.com/q53t5Q6hBj — Ernesto Pérez (@Nery_Ernesto) 11 de julio de 2018

"Me preguntaron cómo estaba, uno de ellos recogió los lentes y otro me dio un beso", señaló.

Pero Yuri Cortez, pese a la avalancha balcánica, nunca dejó de trabajar y desde su inédita posición obtuvo impresionantes fotografías. "Tenía la cámara con el angular, siempre les tomaba las fotos. Les tomé fotos encima mío", resaltó.

"Es lógico. Ellos no sabían quién era y después se dieron cuenta que podían haberme hecho un daño y me preguntaron si estaba bien y todo", sentenció Cortez, quien es fotógrafo de AFP México.

Fotón de Yuri Cortez pic.twitter.com/afvdxZLL6C — El Meme Ochoa (@lh_fierro) 11 de julio de 2018