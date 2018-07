Ronaldo explica el por qué de las numerosas caídas de Neymar en el campo

La selección de Brasil fue eliminada del Mundial de fútbol luego de caer por 2-1 frente a Bélgica. Una de sus principales figuras, el delantero Neymar, fue duramente criticado en redes sociales por sus caídas durante los partidos, los cuales fueron calificados como exagerados.

Ante esto, el exfutbolista y crack del ‘Scratch’, Ronaldo, fue consultado sobre el comportamiento del delantero de 26 años y explicó la causa que él mismo le habría dicho en una ocasión hace ya mucho tiempo.

"Le pregunté hace cinco años y me explicó que en muchas jugadas cuando recibe la patada reacciona de este modo para que el golpe no vaya a más. A mí me pasaba y me sentía injustamente tratado cuando me daban patadas y no las pitaban o amonestaban", dijo el dos veces campeón del mundo con la camiseta de Brasil en una entrevista al canal televisivo Sport TV.

Asimismo, se refirió al desempeño de ‘Ney’ a lo largo del torneo. Ronaldo Nazario indicó que, si bien se esperaba más del joven jugador, esto se debería a las lesiones y operaciones que lo mantuvieron fuera de las canchas de juego por tres meses.

"Todos esperábamos más de él porque es el crack del equipo. No sé si por la operación del pie o por algún otro problema, pero lo vi limitado en el campo. Llegar al Mundial como si no hubiera pasado nada tras ser operado y estar tres meses fuera es algo difícil", arguyó, según cita el medio Marca.

No obstante, aún piensa que puede mejorar y aprender. “Es joven aún, tiene talento de sobra y mucha responsabilidad”, indicó Ronaldo.

Las burlas y cuestionamientos para el jugador del Paris Saint German (PSG) han provenido desde diversas partes, desde periodistas, futbolistas y claro está, en las redes sociales, donde incluso se ha creado el ‘Neymar Challenge”, que consiste en tirarse al piso y hacer el ademán que se sufre de alguna fuerte molestia.