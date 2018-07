Cristiano Ronaldo: Khedira es el primero en darle la bienvenida a la Juventus

La presentación de Cristiano Ronaldo en Italia en cuestión de espera, luego que su pase del Real Madrid al Juventus se hiciera oficial por un comunicado del mismo club español y una carta de despedida del propio delantero.

El primero de los hijos de Turín en expresar la alegría por el fichaje del goleador portugués es el alemán Sami Khedira quien escribió una calurosa bienvenida en su cuenta de Twitter para el nuevo integrante de la ‘Vieja Señora’.

“Bienvenido a Turín. Nosotros tuvimos un gran momento en Madrid, no puedo esperar a volver a trabajar juntos. Hoy es un día especial para la Juventus FC”, escribió el centrocampista, con una fotografía en el que se a ambos celebrando un gol con la camiseta del Real Madrid.

Benvenuto a Torino, Cristiano 🏴🏳 We had a great time together in Madrid, I can‘t wait to get back to work with you! Today is a special day for @juventusfc! 💪🏽 #FinoAllaFine #ForzaJuve #SK6 @cristiano pic.twitter.com/iU4ULPeHmg