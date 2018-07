Uruguay: Luis Suárez contó qué sintió al ver llorar a sus hijos tras eliminación

En el Uruguay vs. Francia del último viernes, Luis Suárez tuvo que hacer un doble esfuerzo, pues tenía que hacer lo de siempre y al mismo tiempo hacer olvidar a su compañero Edinson Cavani, quien quedó al margen por lesión. Sin embargo, no logró ese cometido y no pudo evitar la eliminación de la ‘Celeste’ en el Mundial de Rusia 2018.

Al salir los vestuarios, el delantero del FC Barcelona compareció ante los medios de comunicación en zona mixta con mucha calma. pero reflejando un rostro de tristeza, y agradeció el apoyo de sus compatriotas que viajaron a Rusia para alentar a Uruguay en el Mundial de fútbol.

"Satisfechos por la entrega, por el esfuerzo y por el orgullo que demostró el equipo. Se han ido grandes selecciones y hemos tenido el privilegio de irnos entre los ocho mejores. Es tiempo de agradecer el apoyo de todos, a la gente que vino de tan lejos, a los que no pudieron, pero hicieron fuerza igual...", dijo el artillero de 31 años.

Tras ese comentario, Luis Suárez hizo una pausa y habló sobre lo que sintió al ver a sus pequeños hijos llorando en las tribunas por la eliminación del elenco charrúa.

“Ver a mis hijos llorando me partió el alma. Levanté la cabeza hacia la platea y los vi así... Es complicado”, lamentó el ‘Pistolero’.

Finalmente, Luis Suárez se refirió a la continuidad de su entrenador Óscar Washington Tabárez, quien acabó su contrato con la selección de Uruguay al finalizar su participación en el Mundial de Rusia 2018.

"Todo el mundo sabe lo que significa el Maestro para la selección y para Uruguay. Por todo el proceso que ha hecho y por todo el respeto que se ha ganado. Creo que lo que hay que hacer es valorar el trabajo del Maestro hasta hoy y espero buenas noticias", señaló.