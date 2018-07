Manchester United quiere arrebatarle el fichaje de "CR7" a la Juventus

El diario inglés The Sun ha revelado la cuantiosa operación que estaría preparando el Manchester United para que su ídolo Cristiano Ronaldo vuelva a sus filas tras la noticia de que el portugués quiere cambiar de aires lejos del Real Madrid.

En estos días, periodistas cercanos a Cristiano Ronaldo se encargaron de hacer pública la información de que el traspaso del crack a la Juventus de Italia era cuestión de horas y que el monto exacto sería de 100 millones de euros.

Es por ello que desde la administración del Manchester United se han prendido las alarmas para aprovechar el momento e intentar el regreso del "hijo pródigo" que en 2009 dejó Inglaterra para buscar ser el mejor del mundo en Madrid, España.

Los "Diablos Rojos" no renunciarían a ver a Cristiano Ronaldo otra vez vestido de rojo y tendrían listos 282 millones de euros para entrar en la puja por el portugués nacido en Madeira. Además, el club inglés no tiene problemas en pagar los 50 millones netos de sueldo que pide "CR7".

Ed Woodward, director general del Manchester United, es consciente de que la relación entre Cristiano y Mourinho no es la mejor, por lo que estaría presionando a "The special one" para que de el sí a la operación.