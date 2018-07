Gonzalo Núñez bromea con una propuesta para reemplazar a Ricardo Gareca

Fiel a su estilo, Gonzalo Núñez aprovechó la novela de Ricardo Gareca para hacer un comentario sarcástico. El clip de su curiosa frase circula en YouTube.

Durante su programa se lanzó una pregunta para que los seguidores en redes sociales puedan participar. En ella se consultaba a la audiencia quién podría ser el reemplazo del ‘Tigre’ si es que éste no llegaba a renovar con la selección peruana.

Al escuchar la pregunta del día, Gonzalo Núñez reaccionó con una irónica respuesta: “¡Roberto Mosquera, pues, obviamente!”, dijo, provocando la risa de sus demás compañeros. El extracto está causando revuelo en YouTube.

¿La razón? Son harto conocidas las diferencias entre el periodista deportivo y el citado técnico, por lo que esta ‘propuesta’ no es más que una broma para sacarlas al fresco. Ello lo supo muy bien su compañero Jean Rodríguez, quien no tardó en responderle.

“Cómo te gusta el show, ¿no?”, dijo el panelista de Exitosa Deportes. Gonzalo Núñez asintió con un gesto cómico.

Las diferencias entre el comentarista deportivo y Roberto Mosquera son muy antiguas. Incluso el hombre de prensa reveló que rechazó la oferta de Fox Sports Perú porque el entrenador iba a estar ahí

“Yo no quería problemas. Ya le pedí disculpas y si no las quiere aceptar, no es mi problema. Pero trabajar juntos, ya no seas malo pues”, dijo Gonzalo Núñez en aquella oportunidad.