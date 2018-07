El posible XI de la Juventus con Cristiano Ronaldo

La novela entre Cristiano Ronaldo y el Real Madrid parece estar a punto de llegar a la cúspide del final. El 'luso' no esta cómodo en el club, e incluso los directivos ya le han puesto una cláusula de salida que no supera los 100 millones de euros. Cifra que para el futbolista, revelaría que "no lo quieren en el equipo" y de la cual, la Juventus, sería la más beneficiada.

La 'Vieja Señora' de Turín, sería el próximo destino de Cristiano Ronaldo. El 'Comandante' ha jugado en las tres ligas más importantes de Europa. En el torneo de Portugal por el Sporting de Lisboa, donde solo ganó una Supercopa. En la Premier League con el Manchester United, con el que lo ganó todo. Y en la Liga de España, donde consiguió, no solo todos los títulos posibles, sino los galardones como el "mejor futbolista del mundo".

En una posible llegada a la Juventus, Cristiano Ronaldo no se encontraría un equipo de bajo nivel. Es más, estaría llegando al mejor equipo de Italia en los últimos tiempos, con siete títulos de la Serie A de forma consecutiva, siendo el último el de la temporada 2017-18. Nada que envidiarle al Real Madrid a nivel de torneos locales.

El once titular con el popular 'CR7', sería de la siguiente manera: Szczesny en el arco; Alex Sandro, Chiellini, Benatia y Cancelo en la defensa; Matuidi, Pjanic y Emre Can en la volante, y en la zona de ataque Dybala, Douglas Costa y Cristiano Ronaldo. Equipo con el que tienen la meta de ganar la UEFA Champions League.