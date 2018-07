Barcelona ya tiene decidido el futuro de Yerry Mina

Uno de los mejores jugadores del Mundial Rusia 2018 ha sido sin dudas el defensor central de la selección colombiana Yerry Mina, quien además de cumplir a cabalidad su función defensiva, ha marcado tres goles en el torneo, siendo pieza clave para Néstor Pékerman.

Sin embargo en su club, el F.C. Barcelona, no ha tenido las mismas actuaciones ni oportunidades, al no ser del gusto del entrenador Ernesto Valverde. Es por ello que, pese a lo visto en la Copa del Mundo, es casi un hecho que no se vestirá de blaugrana esta temporada.

Además, hasta la pasada campaña, las plazas para extracomunitarios eran ocupadas en el ‘Barca’ por Paulinho, Coutinho y Mina, pero la incorporación de Arthur, pondría al colombiano cada vez más lejos de continuar en el Camp Nou.

La cláusula de recisión de Mina asciende a 100 millones de euros, pero en Barcelona no están tan convencidos de venderlo, pues creen que podría aún explotar más su potencial, por lo que la cesión sería la opción preferida por los dirigentes a fin de que el colombiano tenga mayor continuidad. Ya varios clubes han mostrado su interés, entre ellos el Borussia Dortmund y Liverpool, según el Diario AS.

Dato: Yerry Mina fue consultado sobre su futuro antes del Mundial Rusia 2018 y dijo que "no tengo que demostrar nada al Barcelona ni a nadie. Dios me ha dado el talento, tengo que reventarme cada vez que me toque y disfrutar del fútbol".