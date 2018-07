Colombia vs Inglaterra: James Rodríguez y su efusiva celebración tras el 1-1 [VIDEO]

James Rodríguez perdió la compostura luego de que Yerry Mina anotara un agónico gol en los últimos minutos del Colombia vs. Inglaterra, que se juega en el Otkrytiye Arena de Moscú por los octavos de final del Mundial Rusia 2018.

Como se sabe, James Rodríguez no ha sido tomado en cuenta el técnico José Néstor Pekerman por una rotura de unas fibras con hemorragia en gemelo izquierdo, lesión que viene siendo tratada desde hace un mes.

PUEDES VER Colombia vs Inglaterra EN DIRECTO: juegan el tiempo extra

No obstante, el volante de 26 años no abandonó a sus compañeros y se hizo presente en el estadio como un hincha más. El ex Real Madrid sufrió mucho cuando la selección de Inglaterra se puso adelante en el marcador, pero Yerry Mina le devolvió el alma al cuerpo en el último minuto del partido.

Como se puede ver en las imágenes, James Rodríguez lanzó un efusivo "¡vamos, carajo!" en la tribuna con las manos levantadas y con ansias de que Colombia logre su pase a los cuartos de final del Mundial Rusia 2018.