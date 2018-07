Iniesta publicó emotiva carta donde se despide de la selección española

Andrés Iniesta cumplió su ciclo con la selección española. la Copa del Mundo fue su última oportunidad de vestir la camiseta ‘Roja’, aunque su objetivo de campeonar en el certamen futbolístico se terminó en octavos de final, eliminados por Rusia en penales. El jugador de 34 años envió una carta de despedida a través de sus redes sociales.

En el comunicado, el ex mediocampista del FC Barcelona recordó la primera vez que representó a España. “Tenía 15 años y nunca olvidaré ese momento. Era el sueño de mi vida poder defender los colores de mi país. Es algo muy especial, no solo un sueño, también una gran responsabilidad”, señaló.

Iniesta Luján expresó que “he tenido la suerte de vivir una de las mejores etapas del fútbol español”, donde logró con la ‘Roja’ ganar dos Eurocopas y un mundial de fútbol. Reconoció que “hemos logrado grandes éxitos, pero también hemos tenido grandes decepciones y hemos vivido momentos muy difíciles”, recordando la participación de la selección iberoamericana en Brasil 2014, donde fueron eliminados en fase de grupos.

El jugador se despidió en mayo del club azulgrana tras finalizar la temporada de la Liga Santander, fichando por el equipo japonés Vissel Kobe. Con la selección española, indicó que “es el momento de dar un paso al lado. No ha sido una decisión fácil, llevo muchos meses pensando en ello. La ilusión y las ganas por continuar son totales, pero siempre he dicho que terminaría haciendo lo mejor para la selección. No tengo ninguna duda de que lo que viene por delante será maravilloso y que se cosecharán grandes éxitos”.

Agradeció en la carta a la Real Federación Española de Fútbol “por el apoyo y trato que me han dado durante estos últimos 19 años”, y, en especial, al entrenador Luis Aragonés “que me hizo debutar en mi Albacete y con quien conquistamos la primera Eurocopa en un torneo soñado”. También envió sus agradecimientos a los directores técnicos que pasaron por España: Vicente Del Bosque, Julen Lopetegui y Fernando Hierro.